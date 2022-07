"El Partido": in diretta su Rainews24 lo speciale su Italia-Brasile del 5 luglio 1982

5 luglio 1982, Estadio Sarrià, Barcellona: alle 17.15 di un bollente pomeriggio catalano cominciò quella che più che una partita di calcio si rivelò un poema epico: Italia-Brasile. Gli Azzurri, dopo aver passato il turno preliminare del Mondiale di Spagna a fatica, con tre pareggi, avevano sconfitto, a sorpresa, l'Argentina di Maradona, ma la differenza reti sfavorevole - il Brasile si era imposta 3-1 - li obbligava a battere anche i fenomenali verde oro per approdare in semifinale.

Trascinati da Paolo Rossi, gli Azzurri piegarono Zico, Falcao, Cerezo e Dirceu in novanta minuti leggendari. Il resto, fino al trionfo di Madrid, è scolpito nella nostra memoria collettiva e nei libri di storia.

Lo stesso giorno di 40 anni dopo, oggi, Rainews24, in diretta dallo stadio Olimpico di Roma, alle 18.30, celebrerà "El partido", con uno speciale di un'ora condotto da Luigi Monfredi e Paolo Maggioni.

Tanti gli ospiti che si alterneranno, sul prato e in collegamento, da Vito Cozzoli, Presidente e Ad di Sport e Salute a Italo Cucci, all'epoca direttore del Guerin Sportivo, da Matteo Maran a Federica Cappelletti, la moglie del compianto Pablito, fino agli eroi di quel pomeriggio, Claudio Gentile, Fulvio Collovati, Alessandro Altobelli, Giovanni Galli, Franco Selvaggi, Antonio Cabrini, Bruno Conti, Franco Causio e Giancarlo Antognoni: special guest il signor Abraham Klein, l'arbitro di quello storico match. E poi, Paolo Trellini, autore del best seller "La Partita", l'illustratore sportivo Paolo Castaldi e i contributi di Fabio Fazio e Davide Enia. Il fischio finale della trasmissione sarà dato dal signor Klein, con lo stesso fischietto utilizzato in quella partita leggendaria.