Una domenica Eroica, torna l'appuntamento per gli appassionati del ciclismo d'antan, qui in diretta

Pane e zucchero, ribollita, vino rosso toscano, Chianti o Brunello o quel che c'è nelle tappe sparse. Stare insieme e "godersi un po' la strada" come canterebbe Cremonini. 9mila iscritti e via, alcuni già da ieri. E' l'Eroica, iniziativa per appassionati del ciclismo che ci siamo lasciati alle spalle. 5 i percorsi, eccoli qui:



Sabato 1° ottobre



Medio, Crete senesi: km 135

Partenza alle 4.30 illuminata da fiaccole, 8 tratti sterrati per 58 km e 2.000 mt di dislivello.



Lungo: km 209

3.768 mt di dislivello, 15 tratti di strade bianche per un totale di 100 km e 5 ristori: Monteroni d’Arbia, Montalcino, Buonconvento, Asciano e Castelnuovo Berardenga.

Domenica 2 ottobre

Passeggiata - Valle del Chianti: km 46

Dislivello di 709 mt. Lungo il percorso si attraversano 2 tratti di strada bianca per complessivi 22 km. Ristoro cult è quello di Dievole al 31° km.

Il percorso passa per il “Leccione”, poi si dirige verso Pianella, Vagliagli, Due Arbie e quindi Molin Lungo.

Percorso corto - Gallo nero: km 81

5 tratti di strada bianca per complessivi 33 km, oltre 1.500 mt di dislivello e 2 ristori, imperdibili quelli di Radda in Chianti e quello di Lamole-Volpaia.



Percorso cento - Val d'Arbia: km 106

Il percorso CENTO misura, in realtà, 106 chilometri ed ha il pregio di unire il Chianti, le Crete Senesi e la Val d’Arbia. Si percorre lo stesso percorso Lungo fino a Radi poi si raggiungono Monteroni, San Martino in Grania sullo stesso percorso dei professionisti, Presciano Arbia. Si torna poi sul percorso Corto per la strada bianca utilizzata dai professionisti alla prima edizione dell’Eroica Pro. Si rientra a Gaiole da Pianella e Dievole.