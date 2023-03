Firenze, manifestazione "Per la scuola, per la Costituzione, contro ogni fascismo" - Diretta

"Per la scuola, per la Costituzione, contro ogni fascismo": all'insegna di questo slogan in corso a Firenze, con diverse migliaia di persone, la manifestazione nazionale dei sindacati della scuola di Cgil, Cisl e Uil "per dire no a una violenza squadrista da condannare senza se e senza ma, per ribadire che l'affermazione e la difesa dei valori della Costituzione nata dalla Resistenza costituiscono un preciso dovere per tutta la comunità scolastica e per quanti a diverso titolo vi agiscono"