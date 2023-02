Il papa a Kinshasa: la diretta della messa

Papa Francesco è da poco giunto nel grande spazio dell'Aeroporto di N'dolo di Kinshasa dove tra non molto inizierà la messa che aprirà la sua seconda giornata di visita nella Repubblica democratica del Congo. Questa mattina, dopo aver lasciato la Nunziatura Apostolica di Kinshasa, che lo ospiterà in questi giorni congolesi, Francesco si è trasferito presso l'aeroscalo. Ad attenderlo, dalle prime ore dell'alba, una grande folla di fedeli che lo ha accolto gioiosamente, con balli e canti. Al suo arrivo, il Papa ha effettuato il cambio di vettura e dopo alcuni giri in papamobile tra i fedeli, alle ore 9.30 presiederà la Celebrazione Eucaristica in francese e in lingala, per le diocesi dello Zaire, per la pace e la giustizia.Al termine della Santa Messa, dopo l'indirizzo di saluto dell'Arcivescovo Metropolita di Kinshasa, il Card. Fridolin Ambongo Besungu, il Papa rientrerà in auto alla Nunziatura Apostolica.