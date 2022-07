La Camera ardente per Eugenio Scalfari. Segui la diretta

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato fra i primi a giungere alla camera ardente allestita in Campidoglio per Eugenio Scalfari. Il Capo dello Stato, accolto in Campidoglio dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è trattenuto con i familiari del fondatore di Repubblica per alcuni minuti prima di lasciare il Campidoglio.