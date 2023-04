Mattarella a Ferrara: le università sono il fondamento dell'integrazione. Segui la diretta

"Le università - a partire da quelle più antiche come quella di Ferrara - hanno contribuito a costruire la spina dorsale della nostra Europa perché hanno eretto a metodo il dialogo e lo scambio di conoscenze, ponendo, in questo modo, le fondamenta dell'integrazione". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un testo pubblicato dalla Nuova Ferrara in occasione della visita di stamani.

"Sono lieto di essere nuovamente in questa città, ricca di storia, monumenti e cultura. La sua università è luogo antico e alto - dice ancora Mattarella - dove la cultura rinascimentale ha creato un legame indissolubile con la città. La storia dell'Ateneo è di grande valore e racconta di un costante investimento della città sul futuro. Da secoli vi si preparano i giovani e oggi, in quest'antica Università, ragazze e ragazzi si formano per affrontare la complessità, in uno scambio costante tra conoscenza e vivere civile".