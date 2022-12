Campionati italiani di pattinaggio. La diretta streaming

Non c'è tregua per i pattinatori italiani. A pochi giorni dalla storica finale del Grand Prix a Torino - con ben tre podi azzurri - è già ora di tornare in pista. Questa volta il teatro è l'Arena di Brunico, in provincia di Bolzano, dove fino a domenica 18 si assegnano i titoli nazionali senior e junior.

In totale sono 80 atleti, coinvolti in otto gare. Venerdì sono arrivate le prime medaglie, quelle dei campioni nazionali junior femminile (il titolo è andato ad Amanda Ghezzo, di IceClub Torino) e maschile (oro per Matteo Naldone, della Young Goose Academy di Egna).

Oggi è previsto l'ingresso in scena dei senior, in una competizione che diventa decisiva per assegnare gli ultimi posticipato per i campionati europei, in programma a Espoo (Finlandia) a fine gennaio.

Daniel Grassl - detentore del titolo nazionale dal 2018 - deve guardarsi dalle ambizioni di Nikolaj Memola - fresco dell'oro junior di Torino - di Matteo Rizzo e di Gabriele Frangipani.

Molto incerta anche la gara delle coppie d'artistico, dove il titolo se lo contendono Conti-Macii (sul podio alle finali di Torino) e Ghilardi-Ambrosini (oro nella tappa finlandese del Grand Prix).

Tra le donne è favorita la campionessa uscente Lara Naki Gutmann, così come nella danza appare scontata la vittoria della coppia, allenata da Barbara Fusar Poli, Marco Fabbri - Charlene Guignard, che a Torino si è appena messa al collo la medaglia di bronzo e che punta a un importante piazzamento all'Europeo.

Non c'è tregua per i pattinatori italiani. A pochi giorni dalla storica finale del Grand Prix a Torino - con ben tre podi azzurri - è già ora di tornare in pista. Questa volta il teatro è l'Arena di Brunico, in provincia di Bolzano, dove fino a domenica 18 si assegnano i titoli nazionali senior e junior.

In totale sono 80 atleti, coinvolti in otto gare. Venerdì sono arrivate le prime medaglie, quelle dei campioni nazionali junior femminile (il titolo è andato ad Amanda Ghezzo, di IceClub Torino) e maschile (oro per Matteo Naldone, della Young Goose Academy di Egna).

Oggi è previsto l'ingresso in scena dei senior, in una competizione che diventa decisiva per assegnare gli ultimi posticipato per i campionati europei, in programma a Espoo (Finlandia) a fine gennaio.

Daniel Grassl - detentore del titolo nazionale dal 2018 - deve guardarsi dalle ambizioni di Nikolaj Memola - fresco dell'oro junior di Torino - di Matteo Rizzo e di Gabriele Frangipani.

Molto incerta anche la gara delle coppie d'artistico, dove il titolo se lo contendono Conti-Macii (sul podio alle finali di Torino) e Ghilardi-Ambrosini (oro nella tappa finlandese del Grand Prix).

Tra le donne è favorita la campionessa uscente Lara Naki Gutmann, così come nella danza appare scontata la vittoria della coppia, allenata da Barbara Fusar Poli, Marco Fabbri - Charlene Guignard, che a Torino si è appena messa al collo la medaglia di bronzo e che punta a un importante piazzamento all'Europeo.