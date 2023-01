Rossella e la scienza, dalla parte delle ragazze - Guarda la diretta

Il 6 gennaio 2003 andava in onda la prima puntata di Radio3Scienza. Sono passati vent’anni, e quasi due dalla scomparsa dell’ideatrice del programma, Rossella Panarese. In occasione di questa duplice ricorrenza, il 20 gennaio Radio3 le dedica una giornata speciale seguendo un filo che le era molto caro: la partecipazione delle donne all’impresa scientifica. Oggi le ricercatrici sono circa un terzo del totale, una quota molto maggiore di cent’anni fa, ma ancora lontana da un vero equilibrio.

Rossella Panarese ci ha insegnato un modo diverso di raccontare le scienziate: sapeva far venir fuori le passioni di chi fa ricerca, uomo o donna che fosse, sfuggendo alla retorica e ai luoghi comuni. Con la consapevolezza che la scienza, più di ogni altra disciplina, ha bisogno di punti di vista molteplici e il più possibile diversi tra loro.