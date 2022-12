"Ultima generazione" sta bloccando il traforo del Monte Bianco - Diretta

Proseguono le proteste del gruppo ambientalista Ultima generazione contro i combustibili fossili e per porre l'attenzione sul cambiamento climatico. Come già successo su diverse importanti arterie stradali a Roma, Milano e altre città, attiviste e attivisti stanno bloccando il traffico all'ingresso dal lato italiano del traforo del Monte Bianco.

Oltre a questi blocchi del traffico, Ultima generazione si è fatta notare negli ultimi tempi per le azioni dimostrative in musei e gallerie d'arte e, solo due giorni fa, in occasione della prima alla Scala.