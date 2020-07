Due barche in difficoltà Emergenza migranti.140 persone nel Mediterraneo, il grido disperato dalla barca: "stiamo morendo" In questi giorni si infittisce di imbarcazioni provenienti dal nord Africa la rotta del Mar Mediterraneo interessato dalle migrazioni verso l'Europa

"Stiamo morendo". E' il grido disperato delle 95 persone a bordo di un'imbarcazione in avaria nella zona Sar maltese. Lo riporta Alarm Phone che è in contatto con i migranti sin dalla notte fonda."Dicono di non poter rimuovere l'acqua dalla barca perché é sovraffollata. Urlano: 'stiamo morendo!'", scrive l'organizzazione. "Il mercantile Maridive230 è a circa 20 miglia dalla barca e potrebbe ricevere ordine di soccorrere - si legge in un tweet - ma le forze armate maltesi non rispondono alle nostre chiamate". E anche quelle italiane sono informate, dice la ong che traccia la posizione delle imbarcazioni in pericolo in mare.Sono però due i barconi in difficoltà nel Mediterraneo da questa notte. A lanciare l'allarme è sempre Alarm Phone.Sul mercantile Maridive230 sono "95 persone a rischio di annegare nella zona Sar di Malta - si legge in nel tweet delle 2 di questa notte. La situazione a bordo è critica"."Un'altra barca in pericolo - scrivono in un successivo tweet con 45 persone in fuga dalla Libia ha chiamato Alarm Phone stanotte. Sono in zona Sar di Malta e chiedono soccorso immediato".In totale sarebbero quindi 140 le persone in pericolo nel Mar Mediterraneo.