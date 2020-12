Coronavirus, quasi 3.000 morti negli Usa in 24 ore. Biden: "Mascherina per 100 giorni" Il presidente eletto ha anche detto che sarà "felice" di farsi somministrare in pubblico il vaccino anti-Covid appena Anthony Fauci annuncerà che è sicuro

Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono stati registrati oltre 210 mila nuovi casi di contagio da Covid, secondo i dati della Johns Hopkins University. Si tratta di un record assoluto. I decessi sono stati oltre 2.900.Di fronte alla gravita di questi numeri il presidente eletto Joe Biden ha deciso che chiederà agli americani di indossare la mascherina per 100 giorni. Intervistato dalla Cnn Biden ha precisato: "Ritengo che insieme alle vaccinazioni questo dovrebbe portare ad un significativo calo dei contagi" da coronavirus. Gli esperti costituzionali sottolineano come un Presidente non abbia i poteri necessari per ordinare legalmente di indossare una mascherina, ma Biden ha spiegato di voler "dare l'esempio" insieme alla sua vice Kamala Harris. Tuttavia, l'autorità esecutiva della Casa Bianca copre le poprietà governative e "negli edifici federali le mascherine saranno obbligatorie", così come sui trasporti interstatali, ha concluso Biden.Il presidente eletto ha anche detto che sarà "felice" di farsi somministrare in pubblico il vaccino anti-Covid appena Anthony Fauci annuncerà che è sicuro. "Le persone hanno perso fiducia nell'efficacia del vaccino - ha detto alla Cnn il presidente eletto - Ed è importante quello che fanno il presidente e il vice presidente". Anche Kamala Harris ha assicurato che farà il vaccino, dopo la discesa in campo dei tre ex presidenti americani Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton per sostenere la campagna di vaccinazione anti-Covid.