Bologna 30 anni fa eccidio del pilastro. Mattarella: "Carabinieri vittime infame crudeltà banda assassini" Oggi il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha reso omaggio ai carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini, trucidati dai fratelli Savi, i capi della banda della Uno Bianca che, tra il 1987 e il 1994 provocò la morte di 24 persone e il ferimento di altre 102

"A trent'anni dal barbaro eccidio del rione Pilastro, a Bologna, si rinnova la commozione nel ricordo dei tre giovani Carabinieri, Mauro Militini, Andrea Moneta, Otello Stefanini, morti in servizio, sorpresi da un vigliacco agguato omicida e tuttavia capaci di una reazione valorosa prima dell'estremo sacrificio". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella."In questo giorno desidero, anzitutto, esprimere i sentimenti più intensi di vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime, che negli anni hanno dovuto convivere con un dolore senza misura. I loro cari erano poco più che ventenni quando sono stati colpiti dall'infame crudeltà di una banda di assassini, che per lungo tempo hanno seminato morte con freddezza disumana, e hanno anche ignobilmente macchiato la loro divisa di servitori dello Stato"."Resta iscritto nella memoria della Repubblica il senso del dovere dei giovani Carabinieri, il servizio prestato per la sicurezza della comunità. Figure che si aggiungono a quelle dei molti altri che hanno tenuto fede ai loro compiti fino a pagare - per la legalità e la giustizia - il prezzo più alto", conclude Mattarella.Oggi il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha partecipato alla commemorazione del 30mo anniversario dell'eccidio del Pilastro nel quale morirono i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini, trucidati dai fratelli Savi, i capi della banda della Uno Bianca che, tra il 1987 e il 1994 provocò la morte di 24 persone e il ferimento di altre 102.Nel rispetto delle misure imposte dalla pandemia (che non hanno permesso ai familiari di essere presenti, vivendo fuori Bologna), alle ore 10 sono state deposte le corone al cippo di via Casini, nei pressi del quale subito dopo verranno piantati tre arbusti floreali. Al termine, è prevista una messa in suffragio delle vittime nella chiesa di Santa Caterina da Bologna. In via Casini, dove i tre militari furono uccisi, è atteso il comandante generale dell'Arma, il generale Giovanni Nistri, che deporrà una corona davanti al cippo.Intanto Ludovico Mitilini, fratello di Mauro, afferma: "Siamo di fronte a una verità monca, ci sono lati oscuri: per questo da parte di alcuni familiari sarà fatta una richiesta formale di riaprire le indagini. Ci sono elementi che destano perplessità, testimonianze non valorizzate per quello che erano".Nel giorno del 30/o anniversario della Strage del Pilastro, Eva Mikula, ex fidanzata di Fabio Savi, uno dei capi del gruppo criminale, lancia un messaggio ai familiari delle vittime, Andrea Moneta, Mauro Mitilini e Otello Stefanini. "Comprendo e rispetto l'immenso dolore dei loro congiunti - dice in una lettera aperta inviata all'Ansa - e mi associo all'appello che lanciò lo scorso anno Ludovico Mitilini, il fratello di Mauro, che nei giorni scorsi ha annunciato richiesta formale per la riapertura delle indagini. Molti particolari infatti rimasero tra le pieghe dei fascicoli di quattro differenti procure, ognuna delle quali seguì differenti interpretazioni anche su particolari riguardanti le circostanze della cattura"."Entrai nelle indagini sulla Uno bianca perché di turno il giorno dell'ultima tentata rapina finita nel sangue. Esaminando la Uno bianca rubata, abbandonata subito dopo, chiesi di esaminare le canalette scorri-acqua poste di lato al cofano motore. Vennero trovati degli aghi che sembravano di pino". E' un dettaglio oggi ricordato da Valter Giovannini, che da pubblico ministero seguì inchieste e processo sui delitti bolognesi della Banda, responsabile della morte di 24 persone e di oltre 100 feriti tra Bologna, Romagna e Marche tra il 1987 e il 1994."Incaricai l'istituto di botanica dell'università di Bologna di analizzarli", prosegue il magistrato, oggi sostituto procuratore generale. "Venne fuori - continua - che appartenevano alla specie 'Cedri del Libano'. Appurai che a Bologna e zone confinanti l'unico luogo in cui vi era una concentrazione di tali piante era il Parco dei Cedri di San Lazzaro. Disposi di verificare ogni giorno se nel parcheggio fossero presenti Uno bianche che risultavano rubate. L'idea, una volta individuatane una, era di sorvegliarla h24 per sorprendere chi fosse andato a ritirarla. Non ci fu tempo, perché pochi giorni dopo la Procura di Rimini strinse, con abilità, il cerchio su Roberto Savi". L'intuizione si rivelò comunque corretta: "Nel corso degli interrogatori apprendemmo che la banda parcheggiava le vetture Fiat Uno, in attesa di utilizzarle, proprio al Parco dei Cedri", conclude Giovannini."Il 4 gennaio del 1991, al quartiere Pilastro, nella periferia di Bologna, venivano brutalmente uccisi i tre carabinieri Andrea Moneta, Mauro Mitilini, Otello Stefanini dalla banda della Uno Bianca. Oggi, a trent'anni da quel tragico episodio, ricordiamo il sacrificio dei nostri militari. Stringo in un forte abbraccio i familiari ai quali esprimo la mia vicinanza. La commozione e la rabbia per quelle giovani vite spezzate restano vive nella coscienza di tutti noi": così il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo."Continuiamo a essere al fianco dei parenti delle vittime e per questo ribadiamo la disponibilità della Regione Emilia-Romagna a sostenere la completa digitalizzazione degli atti processuali, affinché possano essere disponibili a chiunque (così come abbiamo fatto con tutti i fascicoli di atti di terrorismo e strage, a partire da quelli della strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980). Il nostro impegno rimane immutato, contro ogni forma di criminalità e ingiustizia". Questo il commento di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, in occasione del trentesimo anniversario dell'eccidio del Pilastro da parte della banda della Uno bianca.