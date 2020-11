300 aziende in bancarotta negli Usa, rientravano nel piano aiuti Covid Hanno ricevuto fino a 500 milioni di dollari di finanziamenti e lasciato a casa oltre 23.000 dipendenti, scrive il Wall Street Journal

Circa 300 aziende che hanno ricevuto fino a 500 milioni di dollari di finanziamenti dal programma di protezione dello stipendio hanno dichiarato bancarotta, secondo il Wall Street Journal. La causa che ha accelerato una situazione, già precaria, è stata la pandemia.

Analizzando i dati del governo e le dichiarazioni dei tribunali dei maggiori mutuatari del programma di aiuti alle aziende per superare la crisi da Covid, il quotidiano finanziario ha notato che il totale delle società che hanno ricevuto i prestiti e presentato istanza di fallimento era "probabilmente molto più alto del previsto".

Le 300 società identificate impiegavano un totale di 23.400 persone e molte hanno riferito che i prestiti del programma non erano sufficienti per mantenerle in attivo. L'analisi non ha incluso le piccole imprese che sono state liquidate invece di dichiarare fallimento alla chiusura delle loro attività. Ristoranti e hotel sono state le attività più colpite e hanno lasciato a casa 6.600 dipendenti. La Small Business Administration ha riferito ad agosto di aver distribuito 525 miliardi di dollari di aiuti a 5,2 milioni di aziende.