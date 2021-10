ITALIA

2021/10/17 16:01

Zona della movida di corso Como Accoltellata durante una rissa a Milano: 32enne in pericolo di vita Al momento sembra che due gruppi, uno di italiani e l'altro di centroafricani, si siano fronteggiati per cause da accertare

Viene operata in queste ore la donna di 32 anni accoltellata all'alba alla gamba destra nella zona della movida di corso Como, a Milano, durante una rissa tra due gruppi e da quanto si apprende le sue condizioni restano critiche.



A portarla al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda sono stati il compagno e due amici che hanno caricato la ferita in macchina.



Al momento, riporta l'Agi, sembra che due gruppi, uno di italiani e l'altro di centroafricani, si siano fronteggiati per cause da accertare. Durante la lite è spuntato almeno un coltello ed è ancora da accertare se il ferimento della 32enne sia stato accidentale o intenzionale.



Ferito anche un 24enne senegalese, trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli con una lesione da taglio superficiale alla gamba.



