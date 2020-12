Roma, 34 studenti in casa per festa di compleanno: multati

I carabinieri della compagnia Roma Parioli sono intervenuti nella notte per una festa di compleanno in un appartamento al primo piano di un palazzo di via Sambucuccio d'Alando, in zona piazza Bologna, a Roma. All'interno era in corso una festa privata organizzata da studenti del programma Erasmus che frequentano diverse universita' di Roma e di varie facoltà, intenti a festeggiare il compleanno di una ragazza spagnola. I militari hanno identificato tutti i presenti, 34 ragazzi, maggiorenni di varie nazionalità, per lo più spagnoli. Sono stati tutti sanzionati per la violazione della normativa per contenere il contagio da Covid-19. L'appartamento di piccole dimensioni, circa 70 metri quadrati (corridoio, tre stanze, un bagno e una cucina) era stato concesso in locazione a studenti tramite un'agenzia immobiliare.