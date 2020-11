Il post su Facebook 4 novembre, Conte: "Restare uniti è l'unico modo di uscire da periodo drammatico" Il messaggio del premier in occasione del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate

"Le differenti opinioni e la diversità di vedute non devono minare il nostro costante sforzo di sorreggerci gli uni con gli altri. Dobbiamo ribadirlo forte, oggi, nel Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, di fronte a una comunità di donne e uomini che, come è stato in passato, con impegno e sacrifici è naturalmente votata a perseguire l'interesse generale. Esiste un solo modo per uscire da questo periodo drammatico: restare uniti. Sempre". Così il premier Giuseppe Conte in un messaggio su Facebook in occasione del 4 novembre.