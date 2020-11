Ricerca Politecnico di Milano 5G, lo studio: ancora poco interesse da parte di aziende e consumatori L’80% delle aziende non conosce i benefici del 5G, il 41% dei consumatori non è pronto ad acquistare uno smartphone di quinta generazione. Ciò nonostante sono 122 le sperimentazioni 5G in Italia, dal monitoraggio da remoto alla sicurezza e sorveglianza ai veicoli connessi

La rete mobile di quinta generazione 5G è tra noi ma il mercato consumatori è ancora agli albori e la maggior parte delle aziende che potrebbe essere interessata a questa tecnologia è poco consapevole della sua utilità.Lo sottolinea una ricerca dell'Osservatorio 5G & Beyond della School of Management del Politecnico di Milano secondo cui, sul tema, appena il 24% delle aziende ha una solida conoscenza delle caratteristiche tecnologiche e delle potenzialità delle nuove reti.Secondo lo studio '5G: un ecosistema da costruire', inoltre, solo un italiano su quattro degli utenti internet ha acquistato o ha intenzione di comprare uno smartphone che supporti la rete 5G, il 34% ne sta valutando l'acquisto, mentre il 41% non è interessato ad averlo nell'immediato.Pesa, tra i consumatori, l'assenza di novità nel mercato smartphone. A frenare il passaggio al 5G è, secondo il PoliMi, la soddisfazione con il dispositivo attuale (62%). Passare alla rete di quinta generazione significa anche, per gli utenti, sostenere costi troppo elevati (28%), mentre mancanza di copertura nella propria città (19%) rende inutile l'acquisto di un nuovo dispositivo.Non ultima, la preoccupazione per eventuali effetti negativi sulla salute dissuade il 13% di quanti non vogliono adottare la nuova tecnologia. Complessivamente, le aspettative nei confronti del 5G per i consumatori riguardano la maggiore velocità di trasferimento dati (72% del campione), la possibilità di lavorare da remoto più facilmente (38%) e l’opportunità di guardare video in 4K (30%).Le aziende di Information Technology sono più pronte al 5G, ma meno della metà (48%) si sente in grado di affrontare tema o ha avviato iniziative, mentre il 36% è ancora incerto sulle opportunità.Ciò nonostante, sono 122 le sperimentazioni su casi d'uso condotte in Italia, in maggioranza dedicate al monitoraggio da remoto (35%), con applicazioni ad esempio in agricoltura e nelle smart city, e al miglioramento dell'esperienza dell'utente (20%), con soluzioni prevalentemente nei settori media e turismo."Le nuove reti 5G rappresentano una discontinuità netta con le generazioni precedenti - dice Antonio Capone, responsabile scientifico dell'Osservatorio - Le novità che avranno l'impatto più significativo sulle relazioni fra la filiera delle telco e i settori economici che possono beneficiare delle applicazioni del 5G sono l'Edge Computing, che consente al sistema di diventare una piattaforma di calcolo per le applicazioni degli utenti, e lo 'slicing' di rete, che permette di creare più reti virtuali sulla stessa infrastruttura con servizi e risorse dedicate"."Perché questo diventi realtà, c’è un ecosistema ancora da costruire, lavorando innanzitutto sullo sviluppo di conoscenze, competenze e cultura del 5G, ancora carenti persino fra le aziende Ict", afferma Marta Valsecchi, direttore dell’Osservatorio 5G & Beyond. "E poi aumentando sforzi e investimenti per implementare l’infrastruttura di rete necessaria per farla funzionare e ripensando una catena del valore che apra alla collaborazione con attori di altri ecosistemi e crei servizi verticali di alto valore per le imprese utilizzatrici”.Il 5G consumer rappresenta una fetta di mercato più che ambita, che potrebbe valere 31 trilioni di dollari entro il 2030 a livello globale, secondo il report 'Harnessing the 5G Consumer Potential' di Ericsson ConsumerLab, e gli operatori di Tlc potrebbero ricavarne 3,7 trilioni di dollari del totale, una cifra che potrebbe aumentare ulteriormente con l’emergere di nuovi servizi digitali collegati.