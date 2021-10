Recovery Plan Pnrr, primi 880 milioni alle Regioni per avviare politiche attive del lavoro Si tratta di una prima attuazione del programma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari al 20% del totale di 4.4 miliardi previsti dal governo per le politiche attive

In arrivo una prima attuazione del programma Gol per la Garanzia dell'occupabilità dei lavoratori, previsto del Piano nazionale di ripresa e resilienza.Un decreto interministeriale, firmato dal ministro del lavoro, Andrea Orlando, e dell'Economia, Daniele Franco, ha avviato il procedimento per stanziare 880 milioni di euro in favore delle regioni per attuare politiche attive e formazione in campo lavorativo.Il decreto è una parte della 'milestone' prevista in questo settore dal Pnrr. Si tratta del 20% del totale di 4.4 miliardi previsti dal governo per le politiche attive.Il programma Gol è stato recentemente presentato ai sindacati in un incontro al ministero del Lavoro. E' un piano per l'occupazione rivolto ad almeno 3 milioni di persone, entro il 2025, che siano disoccupati, donne, giovani Neet o anche percettori del Reddito di cittadinanza. La riforma delle politiche attive punta sul programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) strutturando un percorso verso l'impiego, fatto di formazione, riqualificazione professionale, per l'inserimento o la ricollocazione al lavoro, e lega il nuovo strumento al reddito di cittadinanza.Il decreto interministeriale fissa i criteri per l'attribuzione delle risorse tra le regioni e le provincie autonome considerando le quote di cittadini che usufruiscono della Naspi, della Cig, del reddito di cittadinanza e che risultano disoccupate. E' prevista l'attribuzione del 75% della somma dovuta dopo l'avvio dei programmi e la distribuzione della somma rimanente quando risulti speso almeno metà dell'importo assegnato.