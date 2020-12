Mercati A metà seduta Borse positive

di Marzio Quaglino Si chiude in borsa la prima settimana di dicembre, decisamente incolore rispetto al novembre record. I mercati attendono il dato sull’occupazione Usa, importante per capire lo stato di salute della maggiore economia mondiale di fronte alla pandemia. In questo clima, Europa a metà seduta è per lo più in rialzo. Milano sale dello 0,46%. Londra è la migliore (+0,94%), mentre solo Francoforte accusa un leggero calo (0,17%).Sul listino di Piazza Affari spicca Leonardo (+4,42%) dopo la commessa annunciata ieri. Bene anche i titoli legati al petrolio, che sfruttano il progresso del greggio dopo l’accordo Opec sull’aumento della produzione. Capofila del settore è Saipem che sale del 3,00%.Continua l’indebolimento del dollaro sul mercato valutario legato alla maggiore propensione al rischio da parte degli investitori e alle aspettative per un intervento della Federal Reserve. Sale dunque il cambio con l’euro che a 1,2167 tocca i massimi dall’aprile 2018.