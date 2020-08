ITALIA

2020/08/24 10:44

Auto in fiamme sull'autostrada per assaltare un blindato: ma la polizia sventa il colpo Il tentativo la notte scorsa sull'A16 all'altezza del casello di Cerignola. Nell'autogru è stato recuperato uno 'jammer', un disturbatore di frequenze. C'è riserbo degli investigatori sul blindato che sarebbe dovuto transitare in quel tratto di autostrada

Assalto a un blindato fallito la scorsa notte sull'autostrada A16 Bari-Napoli in direzione Sud, nel Foggiano, a pochi chilometri dal casello di Cerignola Ovest. A quanto si apprende da fonti interne alla Polizia, i banditi avevano dato alle fiamme un'auto sulla carreggiata, presumibilmente con l'intento di bloccare la circolazione, ma questo ha fatto scattare l'allarme alla Polizia stradale, che è intervenuta.



In una ispezione nella zona vicina all'autostrada, i poliziotti hanno poi trovato una autogru e un trattore Iveco risultati rubati nel luglio scorso a Triggiano(Bari). A bordo c'erano alcuni uomini che, ritenuti complici nel colpo fallito, alla vista degli agenti sono fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Nell'autogru è stato recuperato uno 'jammer', un disturbatore di frequenze. C'è riserbo degli investigatori sul blindato che sarebbe dovuto transitare in quel tratto di autostrada.

