Relazione al Parlamento Aborto, continua calo in Italia: meno di 68mila casi nel 2020 E' un dato preliminare, ma conferma il continuo andamento in diminuzione a partire dal 1983

Diminuiscono ancora gli aborti in Italia: le interruzioni volontarie di gravidanza (ivg) nel 2019 sono state 73.207, confermando il continuo andamento in diminuzione (-4,1% rispetto al 2018) a partire dal 1983.Sono invece 67.638 le ivg come dato provvisorio per il 2020 (-7,6%). Il tasso di abortività conferma il trend in calo: è pari a 5,8 per 1.000 nel 2019 (-2,7% sul 2018) e pari a 5,5 come valore preliminare nel 2020. Il dato italiano è tra i più bassi.Emerge dalla Relazione annuale - con i dati definitivi 2019 e preliminari 2020 - sull'attuazione della Legge194 sulle ivg, trasmessa al Parlamento lo scorso 30 luglio.