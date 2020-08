"Passo avanti importante nel pieno rispetto della 194" Aborto farmacologico, nuove linee guida. Speranza: "In day hospital", senza ricovero Il ministro della Salute cambia la direttiva sull'utilizzo della pillola RU486: senza obbligo di ricovero e fino alla nona settimana

Le nuove linee guida, basate sull’evidenza scientifica, prevedono l’interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico in day hospital e fino alla nona settimana.

È un passo avanti importante nel pieno rispetto della 194 che è e resta una legge di civiltà. pic.twitter.com/0OkNq8Vbnj — Roberto Speranza (@robersperanza) August 8, 2020

"Le nuove linee guida, basate sull'evidenza scientifica, prevedono l'interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico in day hospital e fino alla nona settimana. È un passo avanti importante nel pieno rispetto della 194 che è e resta una legge di civiltà del nostro Paese".Cosi il ministro della Salute Roberto Speranza in un post su Facebook a corredo di un articolo di Repubblica postato che titola "Aborto, cade l'ultimo no. Il ministro Speranza cambia la direttiva: la pillola RU486 potrà essere utilizzata senza ricovero".