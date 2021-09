Rimini Accoltella 5 persone, tra loro anche un bimbo. Fermato dalla polizia L'uomo ha estratto il coltello in autobus alla richiesta del biglietto da parte dei controllori

Condividi

E' accusato di aver accoltellato cinque persone, tra cui un bambino, ferito alla gola. Per questo motivo un uomo è stato fermato questa sera dalla polizia a Rimini.Il fatto è avvenuto in serata sull'autobus della linea 11, dove all'uomo è stato chiesto da due controllori di esibire il biglietto. In risposta l'aggressore, di origine somala, ha estratto il coltello colpendo i due addetti e poi è scappato. Inseguito dalla polizia nella fuga ha accoltellato altre tre persone, tra cui una donna e un bambino. Cinque i feriti in totale.Il fermo è stato disposto dal pm Davide Ercolani, che sta coordinando le indagini. Al momento nessuna pista è esclusa per quanto riguarda il movente delle aggressioni.