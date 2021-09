Caluso (Torino) Accoltella la compagna e tenta suicidio bevendo varechina Le loro condizioni sono gravi: sono ricoverati in terapia intensiva all'ospedale di Chivasso



La lite forse per gelosia..Poi le coltellate. È accaduto la notte scorsa in un appartamento a Caluso, vicino Torino.Un 23enne di nazionalità nigeriana avrebbe preso un coltello da cucina e avrebbe colpito più volte la compagna di 21 anni, anche lei nigeriana. L’uomo subito dopo ha tentato il suicidio bevendo varechina.A dare l'allarme al 112 sono stati i vicini di casa che hanno sentito le urla disperate d'aiuto della ragazza. La 21enne, gravissima, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Il compagno è anche lui ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Chivasso.Trovato dai militari un biglietto scritto in lingua inglese nel quale si spiega i motivi del tentato omicidio-suicidio.