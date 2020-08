Medio Oriente Accordo di pace con gli Emirati, Israele ferma annessioni in Cisgiordania L'intesa è stata raggiunta con la mediazione di Donald Trump. Per lui si tratta di un successo diplomatico da cavalcare in chiave elettorale. Gli Emirati confermano una tabella di marcia con Israele per istituire relazioni bilaterali. Hamas e Jihad islamica gridano al "tradimento"

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

Israele ed Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto oggi uno storico accordo di pace che porterà alla piena normalizzazione dei rapporti diplomatici tra i due paesi del Medio Oriente, con un'intesa che ha visto il presidente americano Donald Trump fare da mediatore. E' quanto hanno detto alla Reuters fonti della Casa Bianca, precisando che l'intesa è stata siglata nel corso di un colloquio telefonico che si è tenuto oggi tra Trump, il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il principe ereditario degli Emirati, sheikh Mohammed Bin Zayed.Con questo accordo, Israele ha accettato di non procedere all'annessione delle zone della Cisgiordania."Su richiesta del presidente Donald Trump, col sostegno degli Emirati Arabi, Israele sospenderà la dichiarazione di sovranità sulle aree indicate nel piano di pace Usa e concentrerà i suoi sforzi sull'espansione dei suoi legami con altri Paesi nel mondo arabo e musulmano", rende noto Trump su Twitter, aggiungendo che i tre Paesi "confidano che siano possibili ulteriori svolte diplomatiche con altre nazioni".Per Trump si tratta di un successo diplomatico da cavalcare in chiave elettorale. "Farò un accordo con l'Iran in 30 giorni se sarò rieletto", ha infatti detto il presidente americano parlando alla Casa Bianca dell'intesa di pace tra Israele ed Emirati Arabi.Il principe ereditario degli Emirati Mohammed Bin Zayed ha confermato su Twitter che Israele ha concordato nel sospendere l'annessione di parti della Cisgiordania, ma ha parlato solo di lavoro per la normalizzazione delle relazioni. "Nel corso di una conversazione telefonica con il presidente Trump e il premier Benyamin Netanyahu - ha scritto Bin Zayed - è stato raggiunto un accordo per fermare ulteriori annessioni di territorio palestinese. Gli Emirati e Israele hanno convenuto di cooperare e di stabilire una roadmap per l'istituzione di relazioni bilaterali".Delegazioni di Israele ed Emirati Arabi Uniti si incontreranno nelle prossime settimane per firmare accordi bilaterali riguardo gli investimenti, il turismo, i voli diretti, la sicurezza, le telecomunicazioni ed altre questioni. Lo riferisce la nota congiunta in cui i due Paesi insieme agli Stati Uniti hanno annunciato l'accordo di pace.Hamas e la Jihad islamica hanno attaccato l'annuncio di relazioni diplomatiche tra Israele e gli Emirati Arabi. Ogni "normalizzazione" con Israele è "un tradimento" ha detto Hamas sul sito Al Quds, vicino all'organizzazione armata palestinese. "Israele - ha dichiarato il portavoce Fawzi Bahoum - viene premiata per i suoi crimini contro i palestinesi". Anche la Jihad islamica, citata dai media, sostiene che la "normalizzazione è una sottomissione e non cambia i fatti del conflitto".