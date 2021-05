MONDO

"I nostri negoziatori a Vienna hanno fatto un gran lavoro" Accordo sul nucleare, Rohani: "Le sanzioni Usa saranno rimosse presto" ''Oggi tutti nel mondo dicono con una sola voce che non c'è altro modo se non l'attuazione dell'accordo per la pace e la sicurezza nella regione e nel mondo'' ha detto il presidente iraniano

Rohani: arricchimento dell'uranio al 60% a Natanz è una risposta al terrorismo nucleare Svolta diplomatica, Usa aprono a negoziato su nucleare con Iran Condividi "Le sanzioni Usa saranno presto rimosse". Lo ha annunciato il presidente iraniano Hassan Rohani durante una riunione del governo. "Il lavoro che i nostri negoziatori hanno fatto nei colloqui di Vienna, che si sono tenuti per riavviare l'accordo sul nucleare e rimuovere le sanzioni Usa, è stato eccezionale", ha sottolineato il presidente secondo quanto riportato dall'Isna. "Se l'altra parte agirà nel rispetto della legge le sanzioni saranno presto eliminate", ha detto.



"Questa è una vittoria del governo'', ha aggiunto, sottolineando che ''se saremo tutti uniti, le sanzioni saranno presto revocate. Perché l'altra parte sa che non c'è altro modo se non tornare al rispetto della legge, dei regolamenti e degli obblighi''. Riferendosi al Jcpoa, l'accordo sul programma nucleare iraniano che Teheran ha raggiunto nel luglio del 2015 con il gruppo dei 5+1, Rohani ha detto che ''oggi tutti nel mondo dicono con una sola voce che non c'è altro modo se non l'attuazione dell'accordo per la pace e la sicurezza nella regione e nel mondo''.

