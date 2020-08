Sindaco: fondamentale ridurre rischi di diffusione contagio Addetti alla sicurezza discoteca senza mascherina, multe a Bisceglie Altre sanzioni sono state comminate nella stessa discoteca perché alcune persone entrate senza il rilevamento della temperatura corporea con il termoscanner all'ingresso

La notte tra il 14 e 15 agosto, in una discoteca sulla litoranea di Bisceglie, a nord di Bari, la Polizia locale e i Carabinieri hanno dovuto multare alcuni addetti alla sicurezza all'ingresso e alcuni barman perché non indossavano le mascherine.Altre sanzioni sono state comminate nella stessa discoteca perché alcune persone entrate senza il rilevamento della temperatura corporea con il termoscanner all'ingresso.Ai controlli ha partecipato anche personale dellaAsl. Ne dà notizia il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ringraziando "le forze dell'ordine per l'attività compiuta a tutela della sicurezza dei nostri giovani e della salute pubblica". "Il rispetto delle regole da parte di tutti -conclude - è fondamentale per ridurre i rischi di diffusione del contagio".