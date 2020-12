La morte di Paolo Rossi Addio a Pablito, "era un ragazzo come noi" Il mondo del calcio ma non solo piange la morte dell'eroe del Mondiale. Per tutti resta "Paolo Rossi, un ragazzo come noi": come scrive Antonello Venditti. Collovati: se n'è andata una parte di noi

Il calcio italiano è in lutto per la morte di Paolo Rossi, e le bandiere sono a mezz'asta: è la scelta della Figc, che ha deciso di abbassare i vessilli nella sua sede romana, in via Allegri, e soprattutto a Coverciano, la casa della nazionale, a Firenze."Mi continuano a scrivere nella chat i miei compagni dell'82... se ne è andata una parte di noi. Se ne va una parte della mia vita". Così, anche lui campione del mondo con la nazionale italiana nell' 82, nel ruolo di difensore, ricorda ai microfoni di Radio anch'io. "Vogliamo continuare a ricordarlo come ce lo ha ricordato stanotte sua moglie" ha aggiunto facendo riferimento alla foto postata su Instagram che ritrae 'Pablito' sorridente al fianco della sua Federica Cappelletti con la scritta 'per sempre'. "Io devo molto a lui - ha sottolineato - perchè ci ha fatto vincere i mondiali nell'82". E ha ricordato: "Era stato mio avversario, io lo marcavo da difensore, era un avversario onesto ma imprevedibile" ha concluso. "Sei mesi fa ho perso un fratello,oggi ne piango un altro. Non voglio dire altro, per me questo non è il momento di parlare".compagno di squadra di Paolo Rossi per tanti anni alla Juve e in Nazionale, è distrutto nel ricordare il goleador. "Non so cosa dire, è stato fulmine a ciel sereno". Così"Paolo Rossi ci ha fatto sentire orgogliosi di essere italiani, è stato l'eroe di tutti noi. La Serie A piange un immortale del nostro calcio, amato dal mondo intero. Mando un sentito abbraccio e le condoglianze della Lega Serie A a tutta la sua famiglia". Cosi', presidente della Lega Serie A,"Paolo Rossi... era ragazzo come noi", e un cuore rosso accanto disegnato con un emoticon. Così, con questa didascalia, Antonello Venditti sul suo profilo Facebook. Venditti ha dedicato al calciatore una strofa della sua famosissima canzone 'Giulio Cesare', pubblicata nel 1986 e cantata dalle generazioni di quel periodo. "Eravamo trentaquattro, adesso non ci siamo più, e seduto in questo banco ci sei tu. Era l'anno dei Mondiali quelli dell'86, Paolo Rossi era un ragazzo come noi".Il testo, dedicato alla nostalgia e al tempo che passa modificando abitudini e mode, lasciando pero' sempre una inquietudine di fondo, fa riferimento, in quei versi, ai mondiali del Messico 1986 dove l'Italia si presento' forte del trofeo vinto in Spagna nel 1982, ma venne eliminata. E in questo modo, con le parole di quella strofa, stanotte il cantautore romano è stato uno fra i primi a ricordare 'Pablito'."Nei nostri cuori, per sempre.Addio Pablito Paolo Rossi". É questo il messaggio di cordoglio postato su Twitter dal leader di Italia Viva Matteo Renzi.