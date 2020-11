Proclamati tre giorni di lutto nazionale L'addio a Diego Armando Maradona. L'Argentina in fila davanti alla camera ardente alla Casa Rosada A rendere omaggio al 'Pibe de oro' attese un milione di persone. Secondo i primi risultati dell'autopsia il decesso è stato causato da "edema polmonare" ed "insufficienza cardiaca acuta". Su espressa richiesta della famiglia, i funerali verranno celebrati oggi stesso anziché sabato

Insufficienza cardiaca acuta, edema polmonare acuto, in un "paziente con una miocardiopatia dilatativa". Queste le cause della morte di Diego Armando Maradona, secondo quanto riferisce l'esito preliminare dell'autopsia effettuata presso l'ospedale San Fernando di Buenos Aires. Il Pibe de Oro è deceduto ieri intorno alle 12 (ora argentina) di ieri nella sua casa di Tigre, vicino a Buenos Aires, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l'intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa.I medici legali che hanno realizzato ieri sera l'autopsia hanno diffuso un referto con i risultati del loro lavoro. Il decesso, si legge nel documento, è stato attribuito a "insufficienza cardiaca acuta, in un paziente con una miocardiopatia dilatativa, insufficienza cardiaca congestizia cronica che ha generato un edema acuto del polmone". Si è infine appreso che lo studio realizzato per determinare le cause della morte sarà completato con analisi tossicologiche che nel giro di una settimana preciseranno se Maradona, prima di morire, ha ingerito farmaci, droghe o alcol.I media argentini hanno indicato che l'autopsia è durata circa tre ore, fra le 19.30 e le 22.30, e che vi hanno partecipato cinque sanitari convocati dall'Ufficio del Pubblico ministero di San Isidro, guidati dal direttore del Corpo medico forense di San Isidro, Federico Corasaniti. A questi cinque si è unito un sesto medico designato dalla famiglia.La salma di Maradona è arrivata alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale argentino, dove è stata allestita la camera ardente. E dove centinaia di persone sono state in fila dalla notte per rendere omaggio al 'Pibe de oro' deceduto ieri. Sono attese un milione di persone. Per tutta la notte, in prima fila in attesa dell'apertura delle porte, si è schierata 'La Doce', la tifoseria ufficiale della squadra Boca Juniors. Sono decine di questi tifosi che hanno forzato il loro ingresso per essere i primi a poter tributare il loro omaggio a Maradona.La camera ardente è stata aperta al pubblico alle 6.18 locali. L'ingresso dei visitatori all'edificio che si affaccia sulla storica Plaza de Mayo avviene attraverso la calle Balcarce, al numero 50. "Per indicazione della famiglia - segnala un breve comunicato ufficiale - l'orario delle visite si estenderà fino alle 16 (le 20 italiane di oggi)". Dopodiché Maradona verrà sepolto. Su espressa richiesta della famiglia, i funerali verranno celebrati oggi stesso anziché sabato. "Stiamo organizzando tutto affinché non ci siano assembramenti e affinché la gente rimanga il minor tempo possibile in un luogo chiuso”, ha detto il presidente argentino Alberto Fernandez. Proclamati tre giorni di lutto nazionale in Argentina.Dopo una lunga attesa all'esterno dell'edificio sulla Plaza de Mayo i visitatori debbono superare i controlli di sicurezza per poter entrare nell'edificio e poi sfilare a qualche metro di distanza dalla bara. La gente può sostare qualche secondo, lanciare fiori, bandiere e magliette,materiale che viene subito raccolto dagli addetti alla sicurezza. La bara, di legno chiaro, è chiusa, coperta da una bandiera argentina, da una maglietta della nazionale con il numero 10 e da un'altra del Boca Juniors. Le tv argentine mostrano la lunga fila delle persone in attesa che alle 7 locali del mattino è di centinaia di metri, prolungandosi fino all'Avenida 9 de Julio.Nella sala prima dell'apertura al pubblico sono entrati i famigliari, la ex moglie Claudia Villafañe e le figlie Dalma e Giannina e numerosi calciatori ed amici storici del 'pibe de oro' Carlos Tevez, Martin Palermo, i membri della nazionale argentina vittoriosa a Messico 1986, e Guillermo Coppola. In sala anche Verónica Ojeda, con il figlio Dieguito Fernando. Presente anche l'altra figlia Jana mentre Diego Junior è assente perché ricoverato in Italia per coronavirus. Hanno partecipato tra gli altri anche i giocatori della nazionale argentina che vinse i Mondiali di calcio 1986, entrati in fila commossi per salutare "il capitano". La famiglia di Maradona non ha fatto richieste particolari per le modalità della cerimonia, indicando solo l'utilizzazione di una bandiera argentina vicino o sopra il feretro.Non mancano anche in questo caso le polemiche. "Entrano tutti, tranne me". Rocio Oliva, ex compagna di Diego Armando Maradona, non è stata ammessa alla Casa Rosada per un omaggio privato al Pibe. Oliva, che ha avuto una relazione di 5 anni con Maradona, non è stata inserita tra i familiari dell'ex calciatore. Ai parenti di Maradona, è stata riservata un'ala all'interno della sede presidenziale. "Non mi fanno entrare e fanno un torto a Diego. Sono la sua ultima moglie, nessuno se ne rende conto. Mi dicono di venire con tutta la gente, con la folla. Claudia (Villafane, ndr) dice che non c'entra niente, nessuno si fa carico della situazione. E' una vergogna. Non so perché mi stan facendo questo", ha detto la donna.A caratteri cubitali, al centro di Napoli, un altro segno della riconoscenza della città a Diego Armando Maradona. Sul cantiere davanti al Maschio Angioino è comparsa questa mattina una grande scritta. 'Rappresenti la città che mai ti dimenticherà'. Altri omaggi, su striscioni e cartelli, in altre zone anche della provincia napoletana ricordano il numero 10 e ne piangono la scomparsa. Il sindaco Luigi de Magistris ha proclamato il lutto cittadino e ha annunciato che gli verrà intitolato lo stadio San Paolo. "Lo stadio si chiamerà Diego Armando Maradona. Lo vuole il popolo, ieri è stata una voce unanime. Diego ha la capacità di unire tutti i napoletani" ha detto il sindaco. "Napoli e Maradona, l'umiltà, la forza, la straordinaria potenza della nostra città che in alcuni momenti si deve aggrappare ad un punto di riferimento" ha sottolineato De Magistris, ricordando che il calciatore argentino "è stato grande non solo attraverso il pallone ma anche per la sua capacità di intercettare un sentimento popolare, un uomo che sapeva cosa fosse la sofferenza. Ha interpretato la sete di giustizia. La sua vita è stata Sud, riscatto, orgoglio. Napoli sembrava non potesse mai arrivare nell'olimpo del calcio, grazie a lui è successo".