Stati Uniti Afghanistan, Biden attaccato da repubblicani che puntano a impeachment

Per il presidente Joe Biden sono tempi duri anche sul fronte interno: i repubblicani lo attaccano per la gestione del ritiro dall'Afghanistan, costata la vita a 13 Marines.In un quadro proiettato sul voto di midterm (8 novembre 2022), un deputato del Gop, Madison Cawthorn, ha scritto una lettera alla vice presidente Usa, Kamala Harris, chiedendo di attivare la procedura del 25° emendamento della Costituzione per rimuovere Biden per "incapacità"."La nostra nazione si trova in un momento di crisi", osserva il giovane parlamentare della Carolina del Nord. "Mi rendo conto di quanto sia grande la mia richiesta", riconosce Cawthorn, "ma le chiedo di trovare il coraggio e fare semplicemente il proprio dovere".