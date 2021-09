La crisi in Afghanistan 200 stranieri in partenza da Kabul, i primi dopo il ritiro Usa Oggi nuove proteste in piazza malgrado il divieto, Bbc: "I Talebani aprono il fuoco per disperdere la folla a Kabul". Ue: il governo ad interim non rispetta le aspettative

Circa 200 cittadini stranieri, compresi alcuni americani, lasceranno in aereo Kabul nel primo viaggio dal ritiro degli Usa e dalla presa di potere dei talebani, lo afferma una fonte a Doha. "Non tutti i 200 sono cittadini americani. Ci sono cittadini americani tra il gruppo che parte da Kabul verso Doha". L'aeroporto di Kabul è "pienamente operativo" e "funzionante" ha affermato l'inviato del Qatar, Mutlaq al Qahtani.



Nuove proteste hanno intanto avuto luogo, nonostante il divieto a manifestare sancito ieri dai talebani, che hanno intimato alla popolazione di rimanere in casa. Lo riferisce la Bbc. I manifestanti sono scesi in piazza in diverse parti del Paese, decine si sono radunati anche nei pressi dell'ambasciata del Pakistan a Kabul, dove i talebani hanno aperto il fuoco nel tentativo di disperdere la folla. Altre manifestazioni si sono svolte nelle province di Parwan e Nimruz.



In concomitanza con le proteste di stamane, il collegamento a internet è stato interrotto in diverse zone di Kabul, riporta sempre la Bbc, citando media locali. Il giornalista afghano Bilal Sawary ha riferito su Twitter che diverse fonti nel settore delle telecomunicazioni gli hanno confermato che i Talebani hanno ordinato un blocco temporaneo della connessione via cellulare in vari quartieri della capitale.



Ue: governo ad interim non rispetta le aspettative

Il governo ad interim dei talebani "non rispetta le aspettative" dell'Unione europea, poiché non rispetta "i benchmark di incisività e rappresentanza delle diversità. Aspettiamo la formazione di un esecutivo più stabile" in Afghanistan "e sulla base" di come sarà formato "decideremo se è possibile impegnarci" nel dialogo, ha ribadito oggi il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, Peter Stano.



Sereni: stiamo lavorando a corridoi umanitari

Nessun volo italiano da Kabul è previsto al momento. Lo ha sottolineato la vice ministra degli Esteri, Marina Sereni, in un incontro stampa, alla Farnesina, al termine della prima riunione del Tavolo di coordinamento sull'Afghanistan con le organizzazioni della società civile, in cui ha, fra l'altro, precisato che "non abbiamo italiani da evacuare". La diplomazia "sta lavorando" per accogliere gli afghani, "cercando di capire" in particolare se si possono organizzare evacuazioni umanitarie per gli sfollati dai Paesi limitrofi. "Se ci saranno condizioni di sicurezza le utilizzeremo", ha osservato. Difficile dire quante potrebbero essere le persone da evacuare: "Ci sono delle liste che stiamo verificando anche per evitare infiltrazioni. Ma sarà un numero più piccolo dei precedenti 5 mila. Parliamo di centinaia di persone". Anche su questo, anche in vista del G20, "lavoriamo per il massimo coinvolgimento possibile della comunità internazionale".

Fra le priorità indicate dal Tavolo, la possibilità per studenti e studentesse universitari di arrivare in Italia, prevedendo corridoi umanitari ad hoc. Con il MIUR si sta lavorando per aumentare le borse di studio ed è in fase di costruzione un coordinamento fra gli atenei italiani (verrà creata una casella elettronica presso la direzione competente del ministero degli Esteri dove accogliere le disponibilità) così da ottimizzare gli interventi. Il tema migratorio è stato al centro della riunione odierna. Fra gli interventi che si intendono avviare, in primo piano la verifica di possibili corridoi umanitari, in particolare per le categorie vulnerabili (donne e bambini). Su questi, Sereni ha detto che la Farnesina è già al lavoro con il Viminale ma "ci vuole ancora tempo". Per sostenere questo tipo di migrazione, saranno estesi i fondi europei Fami anche agli afghani, nazionalità ora non prevista. La vice ministra ha anche confermato che "si sta lavorando" per insediare l'ambasciata italiana a Doha: "è una decisione presa", in sintonia con quando deciso anche dall'Ue, e "non è legata ad attività umanitaria in loco".

Nuovo giro di vite contro il dissenso in Afghanistan. I talebani hanno annunciato il divieto di ogni tipo di manifestazione in tutto il Paese, affermando che tali proteste "disturbano la vita normale, molestano le persone" e creano problemi di sicurezza.



Secondo una dichiarazione del ministero dell'Interno dei talebani, Sirajuddin Haqqani, "non è permesso tenere alcun tipo di manifestazione" senza autorizzazione del ministero della Giustizia, "da richiedere almeno 24 ore prima", comunicando tutti i dettagli.



"A meno che non vengano adempiute tutte le formalità, nessuno è autorizzato a tenere alcuna manifestazione", si legge nel comunicato.



Dalla presa del potere da parte dei fondamentalisti islamici a Kabul, si sono susseguite diverse manifestazioni di protesta, soprattutto da parte delle donne, per chiedere parità di diritti e di poter continuare a lavorare.



Fruste e bastoni contro le donne scese in piazza

Fruste e bastoni contro le donne scese in piazza per protestare contro il governo tutto al maschile annunciato ieri dagli studenti coranici. I talebani hanno cercato così di reprimere la manifestazione delle donne, che hanno protestato oggi per il terzo giorno consecutivo, secondo alcuni video ricevuti dalla Cnn. "Lunga vita alle donne in Afghanistan", lo slogan intonato dalle manifestanti, mentre innalzano cartelli con su scritto "Nessun governo può negare la presenza delle donne" e immagini della poliziotta incinta uccisa dai talebani qualche giorno fa.



Nel mirino degli studenti coranici anche giornalisti e cameraman che seguivano le manifestazioni: il direttore del quotidiano Etilaatroz, Zaki Daryabi, ha denunciato che 5 dei suoi reporter sono stati fermati e due sono stati picchiati, con decine di frustate sulla testa e la faccia. I giornalisti sono stati poi rilasciati.