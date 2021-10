La protesta nelle strade della capitale Afghanistan: Kabul, marcia delle donne per tornare a scuola Studentesse, insegnanti, docenti e assistenti all'università hanno denunciato la chiusura dei centri di istruzione per le donne, sollevando enormi preoccupazioni sul futuro delle giovani del Paese

Immagine di repertorio

Un gruppo di donne ha sfidato i talebani ed è scesa in strada nella capitale Kabul, per protestare contro la chiusura di scuole e università per le donne, denunciando la decisione dei talebani come una violazione dei loro diritti. Le donne scese in strada a Kabu rivendicano che l'accesso all'educazione è un diritto garantito alle donne anche all'interno di un sistema islamico.Studentesse, insegnanti, docenti e assistenti all'università hanno denunciato la chiusura dei centri di istruzione per le donne, sollevando enormi preoccupazioni sul futuro delle giovani del Paese e chiedendo al governo dell'Emirato Islamico fondato dai talebani di rivedere le proprie decisioni in tempi brevi. La marcia è continuata nonostante l'intervento della polizia talebana, che ha cercato di fermare la protesta. Sull'accaduto è intervenuto il portavoce dei talebani, nonché vice ministro dell'Informazione e Cultura, Zabiullah Mujahid, che ha dichiarato che le manifestazioni devono essere autorizzate dal ministero della Giustizia.