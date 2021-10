MONDO

Sale di ora in ora il bilancio dell'attentato ​Afghanistan, 32 morti e 53 feriti per esplosione in moschea di Kandahar Una settimana fa l'attacco suicida di Kunduz nel Nord del paese, rivendicato dallo stato islamico con 80 morti e più di 100 feriti.

Afghanistan: esplosione in moschea sciita a Kunduz, almeno 80 morti e circa 100 feriti Condividi Salito a 32 morti e 53 feriti il bilancio ancora parziale dell'esplosione avvenuta questa mattina a Kandahar, durante la preghiera del Venerdì in una moschea frequentata da sciiti. Secondo alcune fonti l'esplosione sarebbe stata provocata da un attentatore suicida

