L'audizione al Bundestag Merkel: "Proteggeremo gli afghani anche dopo il 31 agosto". "Dialogo con talebani deve continuare"

Condividi

La fine del "ponte aereo" con l'Afghanistan, confermata dal presidente Usa Joe Biden con la scadenza del 31 agosto, non significherà la fine degli sforzi internazionali per proteggere gli afghani. Lo ha detto nella sua audizione al Bundestag la cancelliera tedesca Angela Merkel."La fine del ponte aereo tra pochi giorni non può essere la fine degli sforzi per salvare tutte le persone che hanno bisogno di protezione", ha osservato la cancelliera."Abbiamo assistito a terribili drammi umani quando le famiglie hanno fatto passare i loro bambini e neonati oltre il muro e hanno cercato di consegnarli alle truppe", ha detto Merkel durante il suo intervento. La comunità internazionale, ha ammesso, "ha assolutamente sottovalutato" la rapidità con cui il regime afghano avrebbe ceduto ai talebani dopo il ritiro delle truppe internazionali.La scadenza del 31 agosto, ha aggiunto, "significa che stiamo lavorando intensamente nei giorni che restano" per l'evacuazione del maggior numero possibile di afghani vulnerabili. "Continueremo l'operazione per tutto il tempo necessario per proteggere gli afghani che hanno lavorato per noi", ha aggiunto."I talebani sono la nuova realtà in Afghanistan, E' una realtà amara, ma dobbiamo affrontarla", ha sottolineato ribadendo la necessità di colloquiare con i nuovi governanti.Angela Merkel è convinta che la comunità internazionale debba continuare "a dialogare con i talebani" tornati al potere per "preservare al massimo i cambiamenti che abbiamo realizzato negli ultimi 20 anni in Afghanistan".La cancelliera tedesca lo ha detto nell'audizione al Bundestag, il giorno dopo un G7 in cui le insistenze dei leader europei sulla necessità di prolungare la permanenza a Kabul oltre il 31 agosto per garantire le evacuazioni non sono state accettate dal presidente Usa Joe Biden che ha confermato la scadenza.