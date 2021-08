Oggi vertice a Washington Afghanistan. Nuovo attacco all'aeroporto di Kabul, lanciati 5 razzi, missili intercettati Biden è stato informato, "le operazioni nello scalo continuano". Ieri il raid Usa contro un'auto guidata da un kamikaze. Cnn: nel blitz uccisi 9 civili, tra cui 6 bambini. Washington: "Stiamo valutando l'esito dell'operazione. Saremmo rammaricati se ci fossero vittime innocenti". Blinken: oggi riunione virtuale con i nostri partner chiave

Kabul, Afghanistan (AP Photo/Khwaja Tawfiq Sediqi)

Almeno 5 razzi sono stati lanciati verso l'aeroporto internazionale di Kabul Hamid Karzai. Lo riferisce un funzionario americano a Abc News.Il sistema di difesa anti-missilistica C-Ram installato presso l'aeroporto di Kabul ha intercettato i missili lanciati questa mattina contro lo scalo. Lo ha affermato una fonte statunitense sottolineando che al momento non ci sono notizie di vittime.Diversi testimoni affermano che i razzi intercettati dal sistema anti-missile degli usa hanno colpito Salim Karwan, quartiere vicino all'aeroporto internazionale di Kabul. Subito dopo le esplosioni sono seguiti gli spari, ma non è chiaro da dove provenissero.Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e il capo di stato maggiore Ron Klain hanno informato il presidente degli Usa, Joe Biden, sull'attacco missilistico all'aeroporto internazionale di Hamid Karzai. Lo riferisce una nota della Casa Bianca."Le operazioni continuano ininterrotte", ha spiegato Jen Psaki, portavoce di Biden. Il presidente Usa ha infatti "riconfermato il suo ordine che i comandanti raddoppino i loro sforzi per dare la priorità a fare tutto il necessario per proteggere le nostre forze sul territorio"."Come europei, dobbiamo usare questa crisi per imparare a lavorare di più insieme. E per rafforzare l'idea dell'autonomia strategica. Dovremmo essere in grado di muoverci anche da soli. Rafforzando le nostre capacità, rafforziamo la Nato". Così Josep Borrell, vicepresidente della Commissione e alto rappresentante della politica estera dell'Unione europea, analizza in un'intervista al Corriere della Sera la situazione in Afghanistan.Secondo Borrell "l'Europa spesso reagisce solo di fronte alle emergenze. Da questa esperienza dobbiamo tirare degli insegnamenti. Ognuno dei Paesi Ue presenti in Afghanistan si è mobilitato attorno all'aeroporto di Kabul in queste settimane. Hanno cooperato fra loro e hanno condiviso le capacità di trasporto. Ma come europei non siamo stati in grado di mandare seimila soldati attorno all'aeroporto per proteggere la zona. Gli americani ci sono riusciti, noi no". Per questo propone la "creazione di una Initial Entry Force europea che possa agire rapidamente nelle emergenze. La Ue deve essere in grado di intervenire per proteggere i propri interessi quando gli americani non vogliono essere coinvolti. La nostra First Entry Force dovrebbe essere composta di cinquemila soldati in grado di mobilitarsi a chiamata rapida"."C'è un reale rischio in Afghanistan che procuratori e giudici, soprattutto donne, siano perseguitati e siano sostituiti da persone senza effettiva cultura giuridica". È l'allarme lanciato dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in un'intervista al Corriere della Sera nella quale ha sottolineato l'importanza di "mettere al riparo da ritorsioni magistrati e avvocati che in questi anni hanno collaborato con la comunità internazionale e che si sono esposti per la costruzione di uno Stato di diritto in Afghanistan".I talebani permetteranno a tutti i cittadini stranieri e afghani con autorizzazione di viaggio per un altro Paese di lasciare l'Afghanistan. È quanto afferma una nota congiunta diffusa da circa 100 governi e pubblicata sul sito del Dipartimento di Stato statunitense "Abbiamo ricevuto assicurazioni dai talebani che tutti i cittadini stranieri e qualsiasi cittadino afghano con autorizzazione di viaggio dai nostri paesi saranno autorizzati a procedere in modo sicuro e ordinato verso i punti di partenza e viaggiare fuori dal paese", si legge nella dichiarazione in cui si sottolinea che i Paesi firmatari, tra cui Italia, Usa, Gran Bretagna, Australia, Giappone, Francia e Spagna, continueranno a rilasciare documenti di viaggio agli afghani designati. "Siamo tutti impegnati a garantire che i nostri cittadini, nazionali e residenti, dipendenti, afghani che hanno lavorato con noi e quanti sono a rischio possano continuare a viaggiare liberamente verso destinazioni al di fuori dell'Afghanistan", conclude il comunicato.