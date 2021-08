Prima della strage Afghanistan, Politico: gli Usa volevano chiudere Abbey Gate prima dell'attentato Secondo il sito il Pentagono era a conoscenza di un imminente "evento con vittime di massa" all'aeroporto di Kabul, ma gli americani ritardarono la chiusura del gate per consentire le evacuazioni degli alleati britannici

Il Pentagono era a conoscenza di un imminente "evento con vittime di massa" all'aeroporto di Kabul, tanto che i comandanti sul campo proposero un piano per chiudere anche l'Abbey Gate entro il pomeriggio di giovedì.Ma gli americani decisero di mantenere aperto l'ingresso un po' più a lungo per consentire agli alleati britannici di continuare l'evacuazione del loro personale, basato al vicino Baron Hotel.E alle 18 locali un kamikaze si è fatto esplodere a quel gate uccidendo 13 marines e 200 civili. È ladel sito "Politico", basata su tre conference call del Pentagono classificate.Con riferimento all'articolo, il Pentagono ha accusato Politico di aver messo in pericolo gli americani impegnati a Kabul in operazioni di salvataggio, pubblicando retroscena in "modo illegale".