Fatwa ad Herat: abolite classi miste Afghanistan, Ue: "Con talebani contatti, ma non politici". Tensione scalo Kabul, almeno 3 morti Migliaia di afghani disperati all'aeroporto di Kabul, porta d'uscita dal Paese da sei giorni in mano ai talebani. L'ambasciata americana avverte i propri connazionali, a causa di "potenziali minacce alla sicurezza, di non recarsi all'aeroporto"

Ursula von der Leyen arriva in Spagna

Quanto sta avvenendo in Afghanistan "è una tragedia per gli afghani ma anche un brutto colpo per la comunità internazionale". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, oggi in visita all'hub in Spagna per gli afghani trasferiti dal Paese.



"Con i talebani non ci sono colloqui politici, nessun riconoscimento per i talebani". A dirlo la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un punto stampa congiunto con il premier spagnolo Pedro Sanchez e con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel nell'hub per lo staff afghano della delegazione Ue evacuato nella base aerea di Torrejon. "Abbiamo contatti operativi con i talebani in questo momento di crisi, perché abbiamo bisogno di agevolare" l'uscita delle persone a Kabul, "i contatti operativi sono necessari, per salvare vite, ma questo è totalmente diverso da colloqui politici", ha dichiarato von der Leyen.



La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avvertito che "non si può destinare un euro di aiuti umanitari a un regime che nega alle donne i loro diritti e le loro libertà", ha detto von der Layen. "Possiamo ascoltare i talebani, ma li misureremo in base alle loro azioni", ha aggiunto.



Con quanto sta accadendo in Afghanistan dovremo "analizzare come l'Ue possa impiegare le proprie capacità di influenzare le relazioni nel mondo in modo positivo, per difendere i propri interessi. Si tratta del dibattito sull'autonomia strategica dell'Ue. Sono convinto che nei mesi a venire questo tema resterà in alto nell'agenda europea". Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sottolineando come la situazione in Afghanistan "non è certo un successo della comunità internazionale".



All'aeroporto situazione tesa, almeno tre morti nella calca

Migliaia di soldati americani cercano di regolare l'arrivo di afghani e stranieri, ma il presidente Usa, Joe Biden, ha ammesso che la presenza dei militari non garantisce un passaggio sicuro. "Questo è uno dei ponti aerei più grandi e difficili della storia. Non posso garantire un esito positivo, non posso fare promesse sull'esito dei rimpatri", ha detto il presidente Usa, Joe Biden, in un discorso televisivo.



"Pandemonio assoluto" e "almeno tre" corpi senza vita, per la ressa fuori dall'aeroporto di Kabul. È la testimonianza sul terreno di Sky news. I soldati britannici, viene riferito, cercano di aiutare uomini, donne e bambini stretti nella calca di chi tenta disperatamente di entrare nello scalo afgano per provare a fuggire, dopo la presa del potere da parte dei talebani.



Ambasciata Usa ad americani, non recatevi ad aeroporto Kabul

L'ambasciata Usa in Afghanistan ha emesso un avviso di sicurezza consigliando ai cittadini americani di evitare di recarsi all'aeroporto di Kabul. Nel suo avviso sul proprio sito web, l'ambasciata ha avvertito di "potenziali minacce alla sicurezza fuori dai cancelli"dell'aeroporto. "Stiamo consigliando ai cittadini statunitensi di evitare di recarsi in aeroporto e di evitare i cancelli aeroportuali in questo momento a meno che non si ricevano istruzioni individuali da un rappresentante del governo degli Stati Uniti per farlo", ha affermato.



L'ambasciata Usa ha dichiarato che tutti i cittadini statunitensi in Afghanistan che non hanno ancora compilato un modulo di richiesta di assistenza per il rimpatrio "dovrebbero farlo il prima possibile". "Non chiamare l'ambasciata americana a Kabul per dettagli o aggiornamenti sul volo. Questo modulo è l'unico modo per comunicare interesse perle opzioni di volo", si legge nella comunicazione. Testimoni affermano che all'aeroporto c'è ancora il caos,mentre la folla tenta di raggiungere un volo di evacuazione. I talebani hanno dichiarato di non essere responsabili della situazione allo scalo, e hanno accusato le potenze occidentali per non avere un piano di evacuazione migliore.



Svizzera rinvia volo evacuazione Kabul: "Peggioramento della sicurezza"

Svizzera ha rinviato un volo charter per l'Uzbekistan per aiutare le operazioni di evacuazione dall'Afghanistan, spiegando che nelle ultime ore c'è stato un "peggioramento della sicurezza" che ha ostacolato l'accesso a terra all'aeroporto di Kabul. "La situazione della sicurezza intorno all'aeroporto di Kabul è peggiorata notevolmente nelle ultime ore. Un gran numero di persone davanti all'aeroporto e scontri a volte violenti ostacolano l'accesso all'aeroporto di Kabul", si legge in una nota del ministero degli Esteri svizzero, citato da Al Jazeera.



Fatwa dei talebani ad Herat: abolite classi miste

I talebani nella provincia occidentale afghana di Herat hanno ordinato al governo e alle università private - scrive l'Agi - che alle ragazze non sarà più permesso di frequentare classi miste, in quella che è la prima fatwa, riportata dall'agenzia Khaama. Dopo un incontro di tre ore con docenti universitari e responsabili di istituzioni private, il mullah Farid, responsabile dell'emirato islamico afghano per l'istruzione superiore, ha avvertito le classi miste devono essere abolite perché "questo sistema e' la radice di tutti i mali della società". I docenti della provincia hanno avvertito che, poiché le istituzioni private non possono permettersi classi separate, migliaia di ragazze potrebbero rimanere escluse dall'istruzione superiore. Secondo quanto riferito, ci sono circa 40.000 studenti e 2.000 docenti in università e istituzioni private e governative della provincia.



L'inviata della Cnn Clarissa Ward lascia l'Afghanistan

Clarissa Ward, l'inviata della Cnn in Afghanistan che ha continuato per giorni a coprire gli eventi nelle strade di Kabul anche dopo l'arrivo dei talebani, ha lasciato la notte scorsa il Paese. Lo fa sapere lei stessa in un tweet. "Appena atterrata a Doha con la squadra e quasi 300 evacuati afghani - scrive la giornalista -. Enormi ringraziamenti a tutti voi per il vostro sostegno, all'aeronautica militare Usa per averci portato fuori e al Qatar per averci accolti. Noi siamo quelli fortunati".



Cnn: Usa preoccupati per aerei ed elicotteri lasciati sul campo

I talebani potrebbero essersi impossessati non solo di armi leggere americane, come fucili d'assalto e mitragliatori, e di veicoli corazzati Humvee, come mostrano diverse immagini, ma anche di diversi elicotteri BlackHawk e di una ventina di aerei da combattimento A-29 Tucano, oltre ad altre armi pesanti e milioni di munizioni. È la preoccupazione del Pentagono e della sicurezza nazionale Usa, secondo quanto riporta la Cnn che cita fonti della difesa. In queste ore si sta facendo il punto sugli equipaggiamenti militari persi. Ieri il Pentagono aveva ribadito che in Afghanistan resta una presenza sia di al Qaida che dell'Isis.



Il fronte diplomatico

Colloqui telefonici tra il presidente americano Biden e i leader occidentali. Si cerca una posizione comune del G7 anche in vista del G20 straordinario sull'Afghanistan. L'incontro sarà sotto la presidenza italiana. In agenda l'evacuazione da Kabul di connazionali e cittadini afghani in pericolo, la tutela dei diritti umani e l'assistenza sanitaria. La cancelliera tedesca ammette: non siamo riusciti a rendere l'Afghanistan un paese più libero. Intanto Biden difende la ritirata parlando alla nazione: "Gli alleati erano informati e d'accordo" ma ammette "non sappiamo come finirà".



Il leader talebano Baradar è a Kabul

Il mullah Abdul Ghani Baradar e altri leader dell'ufficio politico talebano sono arrivati nella tarda serata di ieri a Kabul da Kandahar. Secondo alcune fonti, i leader talebani di diverse parti del Paese si stanno radunando nella capitale per avere consultazioni sul futuro governo dell'Afghanistan.



La delegazione dell'ufficio politico del Qatar guidata dal mullah Baradar era arrivata a Kandahar il 18 agosto.



Il leader talebano avrebbe incontrato diversi capi politici, tra cui Abdullah Abdullah, nell'ambito dei negoziati. I talebani sono sotto pressione dalla comunità mondiale affinché annuncino una configurazione provvisoria per porre fine all'incertezza politica. Baradar sta avviando colloqui per formare un nuovo governo "inclusivo", secondo quanto riferisce una fonte del movimento citata dall'agenzia Afp. La fonte ha detto che Baradar incontrerà "leader della Jihad e politici".



Il fratello dell'ex presidente afghano Ghani giura fedeltà ai talebani

Il fratello dell'ex presidente afghano Ashraf Ghani, Hashamt Ghani Ahmadzai, ha giurato fedeltà ai talebani durante una cerimonia che si è tenuta nella capitale Kabul. Hashamt Ghani, che è capo del Gran Consiglio dei Kuchi (nomadi) in Afghanistan, non ha ricoperto alcuna carica ufficiale durante gli otto anni di mandato del fratello. In un video pubblicato da Jaama Press si vede Ghani giurare fedeltà al gruppo davanti a Jalil al Rahman Haqqani, un esponente dei Talebani associato alla rete Haqqani.