Le proteste represse Afghanistan, agenzia Pajhwok: "Talebani sparano su manifestanti a Jalalabad" Le manifestazioni sono la reazione nazionalista da parte di molti afghani che lamentano la decisione dei talebani di ammainare la bandiera del paese dagli edifici pubblici per sostituirla con quella bianca del movimento degli studenti coranici. Al Jazeera parla di due vittime.

La manifestazione di protesta contro i talebani a Jalalabad

Condividi

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

I talebani avrebbero sparato su alcuni manifestanti nella città di Jalalabad: lo riferisce l'agenzia afgana Pajhwok precisando che la folla si era radunata in strada con la bandiera afghana. Secondo l'agenzia i talebani avrebbero picchiato anche alcuni cameramen.Al Jazeera. scrive che "Centinaia, se non migliaia" sono le persone che protestano. Gli scontri avrebbero provocato almeno due morti e 12 feriti. A Jalalabad non si sono rassegnati e qui c'è stata la resistenza di una buona fetta della comunità", scrive Rob McBride dell'emittente qatariota. Jalalabad si trova nel capoluogo della provincia di Nangarhar nell'est dell'Afghanistan.Secondo testimoni, scrive Pajhwok Afghan News, i talebani avrebbero sparato in aria e poi contro i manifestanti. L'agenzia ha anche pubblicato un video in cui si vede una folla fuggire mentre si sentono alcuni spari. Il breve filmato mostra nel finale degli uomini che piangono.

"Ieri a khost e oggi a Jalalabad: la gente protesta chiedendo ai talebani di non cambiare la bandiera nazionale", scrive su Twitter l'utente Bashir Ahmad Gwakh. Il testo è accompagnato da un video che mostra alcune decine di persone mentre sfilano in una strada sventolando la bandiera afghana. "Un partecipante - aggiunge Gwakh - mi ha detto che i talebani hanno sparato ma non ci sono notizie su eventuali vittime". Altri utenti postano fotografie dicendo che i miliziani hanno sparato in aria. "Noi afghani - scrive un altro utente, Salman Khan - accettiamo che i talebani governino l'Afghanistan perché non abbiamo scelta, ma non dovrebbero sostituire la bandiera.