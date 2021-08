Afghanistan, l'allarme dell'Unicef: 10 milioni di bambini hanno bisogno di aiuti La direttrice esecutiva dell'Unicef Henrietta Fore ha ribadito la ferma volontà dell'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia di restare in Afghanistan "ora e nei giorni a venire"

Condividi

"Circa 10 milioni di bambini in tutto l'Afghanistan hanno bisogno di assistenza umanitaria perso pravvivere e si stima che circa 1 milione di bambini soffriranno di malnutrizione acuta grave nel corso di quest'anno e potrebbero morire senza cure".E' l'allarme lanciato dalla direttrice esecutiva dell'Unicef Henrietta Fore che ha ribadito la ferma volontà dell'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia di restare in Afghanistan "ora e nei giorni a venire"."Questa triste realtà" dei bambini afghani è tale"indipendentemente dagli sviluppi politici in corso e dai cambiamenti di governo" e "prevediamo che i bisogni umanitari di bambini e donne aumenteranno nei prossimi mesi a causa di una grave siccità, delle devastanti conseguenze socioeconomiche della pandemia di Covid e dell'inizio dell'inverno".L'Unicef stima che 4,2 milioni di bambini non vadano a scuola, di cui più di 2,2 milioni di ragazze. Da gennaio, le Nazioni Unite hanno documentato oltre 2.000 gravi violazioni dei diritti dei bambini. Inoltre circa 435.000 bambini e donne sono sfollati interni. "Milioni continueranno ad aver bisogno di servizi essenziali" in settori quali salute, vaccinazioni contro poliomielite e morbillo, nutrizione, protezione, rifugio, acqua e servizi igienico-sanitari, ha aggiunto Henrietta Fore sottolineando che l'Unicef sta potenziando i suoi programmi salvavita per bambini e donne. "Speriamo di estendere queste operazioni in aree che in precedenza non potevano essere raggiunte a causa dell'insicurezza", ha detto in una dichiarazione pubblicata oggi.La direttrice dell'Unicef ha infine esortato "i talebani e le altre parti a garantire un accesso sicuro, tempestivo e senza restrizioni affichè le agenzie umanitarie possano raggiungere i bambini che hanno bisogno di aiuto ovunque si trovino". Nel fine settimana, l'Organizzazione mondiale della sanità(Oms) e l'Unicef hanno lanciato un appello per l'immediata istituzione di un ponte aereo umanitario per la consegna continua e senza ostacoli di aiuti in Afghanistan.