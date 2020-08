Al momento nessuna rivendicazione Afghanistan: attacco suicida in una stazione di polizia. 9 i morti Gli assalitori sarebbero stati uccisi. Approvata dalla “grande assemblea” la liberazione di 400 talebani

9 agenti di polizia uccisi e 16 persone ferite. È il bilancio di un attacco suicida di questa mattina in Afghanistan. Un'autobomba è stata lanciata a tutta velocità contro una stazione delle forze di sicurezza nella provincia centrale di Ghazni. La notizia arriva da fonti di polizia e ospedaliere.L’attacco, ha detto un portavoce del ministero dell'interno, è avvenuto nell'area di Kotal. Secondo le fonti, gli assalitori, che cercavano di entrare nella stazione di polizia, sono stati uccisi. Al momento nessun gruppo armato ha rivendicato l’attentato.Ed è di oggi la decisione della “grande assemblea” afghana di liberare 400 prigionieri talebani.Un confronto durato tre giorni per "rimuovere ostacoli all'avvio dei negoziati di pace, fermare lo spargimento di sangue e per il bene dei cittadini".