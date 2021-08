Nessun italiano è stato coinvolto nell'esplosione Afghanistan, terrore all'aeroporto di Kabul. Due esplosioni: morti e feriti Secondo il Pentagono si è trattato di "un attacco complesso". Una prima esplosione è avvenuta fuori dall'Abbey Gate dell'aeroporto, la seconda vicino al The Baron Hotel. Dopo le esplosioni si sono sentiti colpi di arma da fuoco. Soldati Usa tra i feriti. Secondo fonti della Difesa del Ragno Unito è "altamente probabile" che ci sia l'Isis-Khorasan dietro agli attacchi

L'aeroporto di Kabul, preso d'assalto dagli afghani e dagli occidentali che vogliono lasciare il Paese, è stato colpito da una duplice violenta esplosione. Ci sono oltre dieci morti tra gli afghani e molti feriti, tra cui tre marines statunitensi.



"Confermiamo che l'esplosione all'Abbey Gate è il risultato di un attacco complesso che ha colpito soldati e civili. Possiamo anche confermare almeno un'altra esplosione al Baron Hotel, o vicino, a poca distanza da Abbey Gate. Continueremo a dare aggiornamenti". Lo scrive su Twitter il portavoce del Pentagono, John Kirby.



La Reuters, citando un portavoce dei talebani fa sapere che sarebbero almeno 13 le vittime e tra questi ci sarebbero dei bambini.



Secondo l'agenzia russa Tass tra le vittime dell'attentato all'aeroporto di Kabul ci sarebbero anche militari statunitensi. Lo hanno comunicato - fa sapere l'agenzia russa - fonti locali all'emittente araba Al Hadath.



Il portavoce Zabihullah Mujahid ha detto che 52 persone sono rimaste ferite nelle due esplosioni vicino all'aeroporto di Kabul. Mujahid ha aggiunto che l'esplosione ha causato anche diversi morti. Lo riferisce l'emittente afghana Tolonews.



Sono 60 le persone rimaste ferite nelle esplosioni avvenute all'aeroporto di Kabul che sono state ricoverate nel locale ospedale di Emergency. Lo riferisce su Twitter l'Ong, spiegando che sei persone sono decedute durante il trasporto.



Nessun italiano è stato coinvolto nell'esplosione presso l'aeroporto di Kabul. La deflagrazione è avvenuta in un'area distante da dove stanno operando i militari italiani per le ultime fasi dell'operazione Aquila per l'evacuazione dei cittadini afghani. Lo si apprende dalla Difesa.



E' stato un attentatore suicida a farsi esplodere nei pressi del Gate 'Abbey' dello scalo. L'accesso all'area, gestita dai militari del contingente Usa, è interdetto.



L'esplosione, ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby su Twitter, è stata seguita da colpi d'arma da fuoco.



Fotografie e video dalla zona dell'attentato presso l'aeroporto di Kabul - rilanciate da Al Arabiya e Tolo News - mostrano persone ferite, coperte di sangue, e ambulanze che li caricano. In altre foto i feriti vengono trasportati su delle carriole.







Drammatiche e strazianti immagini delle vittime dell'esplosione vicino all'Abbey Gate dell'aeroporto di Kabul sono state diffuse su Twitter dal giornalista afghano Bilal Sarwari. L'attentato ha colpito la folla che si accalcava nell'acqua bassa di un canale di scolo lungo la strada. Un video mostra numerosi corpi riversi a terra, fra bagagli e bottiglie di plastica. Un altro mostra i corpi nell'acqua del canale, fra persone che si disperano.



È "altamente probabile" che ci sia l'Isis-Khorasan dietro agli attacchi avvenuti fuori dall'aeroporto di Kabul. Lo dice una fonte della Difesa del Regno Unito, citata dall'emittente britannica Sky News. Il riferimento è al gruppo terroristico Stato islamico Khorasan, detto anche Isis-K.



"Si ritiene che sicuramente" l'attacco avvenuto fuori dall'aeroporto di Kabul sia stato effettuato dall'Isis. Lo riferisce un funzionario Usa, parlando a condizione di mantenere l'anonimato. La fonte aggiunge che membri dell'esercito Usa sono rimasti feriti.



Il presidente americano Joe Biden, che in mattinata da programma aveva un bilaterale col premier israeliano Bennett, che è stato rinviato, è nella Situation Room della Casa Bianca riunito col suo team della sicurezza nazionale, tra cui il segretario di stato Antony Blinken e il capo del Pentagono Lloyd Austin.



"Condanno fermamente l'orribile attacco terroristico fuori dall'aeroporto di Kabul. Il mio pensiero va a tutte le persone colpite e ai loro cari. La nostra priorità rimane quella di evacuare il maggior numero di persone in sicurezza il più rapidamente possibile". Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, su Twitter.



L'ambasciatore francese David Martinon con un tweet ha avvisato la popolazione afghana di allontanarsi dall'aeroporto dove "è possibile una nuova esplosione".



A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di Intelligence, a Kabul sarebbe appena stato diramato un allarme per lancio di razzi in direzione della struttura aeroportuale.



Anche la corrispondente della Bbc Nafiseh Kohnavard, citando una fonte sul posto, fa sapere che le persone all'interno dell'aeroporto di Kabul sono state avvertite di un possibile attacco con razzi contro la struttura e i militari hanno chiesto ai presenti di mettersi al riparo. La cronista ha affermato su Twitter che l'allerta è ancora in corso.



I talebani a Kabul stanno chiedendo agli abitanti di tornare a casa attraverso altoparlanti pubblici dopo l'attentato all'aeroporto della capitale. Lo scrive suTwitter il corrispondente di Russia Today nella capitale afghana raccontando del rumore incessante delle ambulanze che si sente da qualche ora. Il reporter riferisce anche che la linea internet sugli smartphone è fuori uso in tutta la città.



Ieri il presidente americano Joe Biden, nonostante le insistente dell'Unione Europea e degli altri membri del G7, aveva confermato la data del 31 agosto come termine ultimo per il ritiro dall'Afghanistan.



La cronaca in presa diretta dell'inviata della Rai Lucia Goracci





Panico a bordo di un C130 dell'areonautica italiana

Qualche ora prima, momenti di panico si sono avuti a bordo di un C130 dell'aeronautica italiana, dopo che i talebani hanno sparato colpi di mitragliatrice per disperdere la folla. La pilota, un capitano, ha effettuato manovre diversive per evitare di entrare nella linea di fuoco durante la fase di decollo dall'aeroporto di Kabul. Lo hanno spiegato fonti di intelligence, secondo cui nessun colpo è stato diretto verso l'aereo, su cui si trovavano i giornalisti e 98 civili afghani.

Secondo quanto hanno riferito le fonti, un pick up afgano equipaggiato con mitragliatrici e situato lontano dalla pista, ha sparato alcuni colpi di mitragliatrice calibro 14.5 in alto per disperdere la folla che stava pressando verso il gate. La pilota del C130 italiano ha quindi effettuato un decollo tattico per sottrarsi a una potenziale minaccia.

Gli europei stanno chiudendo il ponte aereo

La minaccia di attentati e la decisione Usa di mantenere la data limite del 31 agosto ha dato una forte accelerazione verso la conclusione del ponte aereo per molti paesi europei. Se ieri la Germania aveva detto ufficialmente di voler concludere le operazioni domani, venerdì,secondo indiscrezioni riportate dai media internazionali i quattro voli di oggi potrebbero essere gli ultimi. Anche la Francia metterà fine ai voli per le evacuazioni da Kabul venerdì sera: lo ha detto parlando a radio Rtl il primo ministro francese Jean Castex. "Da domani sera non potremo più evacuare persone dall'aeroporto di Kabul" a causa del ritiro americano fissato al 31 agosto, ha affermato. La Francia ha fatto evacuare dall'Afghanistan oltre 2.000 afghani e un centinaio di francesi da quando sono iniziati i voli, la scorsa settimana.

Il governo olandese ha invece reso noto che interromperà oggi i voli, su richieste delle forze Usa, che devono completare le loro operazioni. "I Paesi Bassi sono stati informati oggi dagli Stati Uniti che devono partire e con ogni probabilità effettueranno gli ultimi voli entro oggi", hanno affermato i ministri degli Esteri e della Difesa olandesi in una lettera al Parlamento.



Anche la Polonia ha completato la sua missione di evacuazione da Kabul "per motivi di sicurezza", dopo aver trasportato più di 1.300 persone: lo hanno reso noto oggi le autorità polacche."Più di 1.300 persone sono state trasportate in Polonia", ha detto ai giornalisti il viceministro degli Esteri Marcin Przydacz, sottolineando che la missione "organizzata per i polacchi e per i collaboratori dalla Polonia" si è conclusa "per motivi di sicurezza".



Conclusa anche la missione della Danimarca, mentre ieri era stato il Belgio ad annunciare lo stop.

Karzai e Abdullah agli arresti domiciliari

I talebani hanno tolto gli uomini della sicurezza all'ex presidente afghano Hamid Karzai e a Abdullah Abdullah: lo ha reso noto ha riferito una fonte alla Cnn, secondo cui di fatto al momento Karzai e Abdullah sono agli arresti domiciliari, senza le guardie del corpo e in balia dei talebani. L'ex presidente afghano, Hamid Karzai, e l'ex vice del suo successore Ashraf Ghani, Abdullah Abdullah, dovevano far parte, insieme al capo dei talebani Abdul Ghani Baradar, del consiglio di 12 membri che governerà l'Afghanistan.

Karzai e Abdullah si trovano dunque "bloccati" all'interno della casa senza agenti di sicurezza e controllati dai talebani. Sembra così più lontano un loro ingresso all'interno di un governo allargato e inclusivo come lasciato inizialmente intendere dal movimento estremista islamico afghano.