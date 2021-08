Il Presidente Ghani è negli Emirati Arabi Uniti Feriti nella calca all'aeroporto di Kabul. Jalalabad, spari su manifestanti: vittime. Ghani: tornerò Anche stamattina folla all'aeroporto di Kabul per lasciare il paese. Biden e Johnson convocano per la prossima settimana un G7 on-line. Il Canada annuncia che non riconosce il governo talebano. Per Cina e Russia, invece, ci sono segnali positivi

Condividi