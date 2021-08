La crisi in Afghanistan Via da Kabul: oggi il G7 straordinario Ue e Gb premono su Biden per restare ancora. I talebani avvertono: reagiremo. All'aeroporto della capitale regnano il caos e la violenza, centinaia di persone ammassate davanti al north gate controllato dalle truppe Usa

A poche ore dal G7 straordinario convocato da Boris Johnson, all'aeroporto di Kabul regnano il caos e la violenza. Mentre i leader mondiali discutono sulla deadline del 31 agosto - data entro cui deve completarsi il ritiro dall'Afghanistan, secondo gli accordi firmati con i Talebani-, a migliaia di afghani viene impedito di entrare nell'aeroporto per l'evacuazione. Nelle scorse ore sono scoppiati colpi di arma da fuoco, con centinaia di persone ammassate fuori dal North Gate dell'aeroporto, controllato dalle truppe americane.



Il vertice- previsto per le 15.30 e al quale partecipano anche il segretario generale della Nato e dell'Onu- dovrebbe essere l'occasione per ribadire l'impegno a tutela delle conquiste in Afghanistan negli ultimi 20 anni, dall'istruzione femminile ai diritti di donne e minoranze; per discutere della collaborazione nelle operazioni di evacuazione dall'aeroporto di Kabul e della politica a lungo termine sull'Afghanistan per "garantire che qualsiasi nuovo governo sia inclusivo e rispetti gli obblighi internazionali", come si legge in una nota di Downing Street.

Un nodo da sciogliere è proprio un'eventuale proroga dei tempi del ritiro delle truppe, su questo Gb (con Francia e Germania) e Usa sono in disaccordo, ma pare che la linea di Washington stia avendo la meglio. E' "improbabile" che si vada oltre la data del 31 agosto, anche se Londra sta cercando di convincere gli americani a estendere oltre quella data il ponte aereo da Kabul. Si è espresso così il ministro britannico della Difesa, Ben Wallace, a poche ore dal vertice. "Penso sia improbabile - ha detto a Sky News - Non solo per quello che hanno detto i Talebani (ci sarebbero "conseguenze" se le forze straniere restassero oltre il 31 agosto, ndr), ma anche per le dichiarazioni pubbliche del presidente Biden".

"Vale sicuramente la pena provarci tutti - ha aggiunto Wallace- e lo faremo". Il Pentagono ha chiesto al presidente Biden di decidere entro oggi se estendere o meno la scadenza per completare il ritiro. Lo riporta la Cnn citando un alto funzionario a conoscenza del dossier. Il sollecito è stato lanciato per consentire di programmare anche il ritiro dei 5.800 soldati americani che presidiano l'aeroporto di Kabul, insieme ai loro armamenti e ai loro equipaggiamenti. I consiglieri più stretti di Biden gli avrebbero comunque consigliato di non estendere la data del ritiro oltre alla data già fissata del 31 agosto. Il motivo sarebbe il rischio di attentati. Il presidente Usa farà le sue comunicazioni nell'ambito del G7 alle 18 ora italiana.

Nel frattempo, l'Onu ha avvertito che l'Afghanistan potrebbe iniziare a rimanere a corto di cibo entro poche settimane, dopo che il caos aeroportuale ha interrotto l'arrivo di beni di prima necessità, con 18,5 milioni di persone che dipendono dagli aiuti alimentari per superare l'inverno.

Evacuazioni a ritmo "da guerra"

Migliaia di persone dovrebbero lasciare il paese oggi. Gli Stati Uniti hanno affermato che circa 16.000 persone si sono imbarcate su voli di soccorso tra domenica mattina e lunedì pomeriggio, il numero più alto mai raggiunto. La Nato ha stimato in 50.000 il numero di persone evacuate da quando i talebani hanno preso il potere. Ma questo è ancora ben al di sotto degli oltre 100.000 rifugiati che le nazioni occidentali avevano promesso di accogliere.

Uk, Francia e Germania: necessario rinvio oltre 31 agosto per evacuazioni

La Francia ritiene"necessario" un "rinvio supplementare" del ritiro delle forze occidentali dall'Afghanistan oltre il 31 agosto per continuare le evacuazioni. Continuare le operazioni di evacuazione dei civili dall'aeroporto di Kabul dopo il 31 agosto. Lo sostiene il ministero degli Esteri tedesco, Heiko Maas, specificando che le autorità tedesche ne stanno parlando con "gli Usa, la Turchia e altri partner con l'obiettivo di permettere allo scalo di continuare a operare le operazioni civili per portare le persone fuori" dal Paese. Downing Street riferisce che Joe Biden e Boris Johnson hanno "concordato di garantire che chi ha titolo per partire sia in grado di farlo, anche dopo la fine della fase iniziale dell'evacuazione".



Kamala Harris: unica priorità è l'evacuazione

"In questo momento l'unica priorità degli Stati Uniti, per quanto riguarda l'Afghanistan, è l'evacuazione dei cittadini statunitensi e dei cittadini afghani legati alla missione diplomatica Usa o in una situazione particolarmente vulnerabile". Lo ha dichiarato la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, durante la sua visita ufficiale a Singapore, prima tappa della sua tournéé diplomatica nel Sud Est asiatico, che la porterà oggi in Vietnam.



Nelle ultime 24h evacuate da Kabul 10.900 persone

Nelle ultime 24 ore sono state evacuate 10.900 persone da Kabul, grazie a 15 voli militari Usa (6.660 passeggeri) e 34 voli della coalizione (4.300). Lo rende noto la Casa Bianca, ricordando che dalla fine di luglio gli Stati Uniti hanno trasferito circa 53 mila persone, di cui 48 mila dal 14 agosto, data d'ingresso dei talebani a Kabul.



Usa: il ponte aereo aumenterà in vista del 31 agosto

Le forze aeree Usa stanno impiegando attualmente oltre 230 velivoli nel gigantesco ponte aereo in corso dall'aeroporto di Kabul. I voli di evacuazione dovrebbero "aumentare in maniera significativa" nelle prossime ore, per poter rispettare la scadenza del 31 agosto. Lo riferiscono fonti del Pentagono citate dal sito Defense One. Ci sarà un "significativo aumento nel numero di aerei da trasporto che andranno lì e nel volume e nel ritmo" delle loro operazioni, ha spiegato la fonte.



Base Aviano pronta a ospitare sfollati

"In merito all'operazione 'Operation Allies Refuge' a guida del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, la Base Aviano (Pordenone) è pronta a supportare, attraverso le strutture militari statunitensi in Italia, il transito di persone in partenza dall'Afghanistan verso località di reinsediamento più permanenti negli Stati Uniti e in Paesi terzi". Lo fa sapere in una nota il 31/o Fighter Wing della Base di Aviano. "Si tratta di una situazione in continua evoluzione - si precisa - e mentre in questo momento non ci sono voli programmati per Aviano, rimaniamo pronti a supportare. Siamo grati ai nostri partner italiani per la loro vitale collaborazione in questo sforzo".



Da quanto si è appreso, le persone che saranno ospitate ad Aviano trascorreranno all'interno della Base tutto il periodo della quarantena per il Covid, probabilmente all'interno di specifiche tensostrutture. Le operazioni saranno coordinate dalle forze armate degli Stati Uniti, che provvederanno ai tamponi e alle visite mediche. L'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale si occuperà unicamente di eventuali ricoveri ospedalieri d'urgenza che non possano essere gestiti dalle strutture sanitarie della Base.



Trudeau a favore sanzioni ai talebani, discuteremo al G7

Justin Trudeau si è detto a favore di sanzioni contro i talebani, alla vigilia del G7 sull'Afghanistan. Interrogato se appoggerà la posizione della Gran Bretagna che potrebbe chiedere sanzioni, il premier canadese ha risposto: "Certamente, siamo sul punto di esaminare altre sanzioni". "I talebani sono già riconosciuti come entità terrorista in Canada, ma parleremo con i nostri omologhi del G7 per vedere quali saranno le prossime tappe", ha spiegato.



Ue, Michel: usare tutti mezzi Ue per sostenere diritti afgani

In vista dell'incontro virtuale dei leader del G7, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha parlato degli sviluppi in Afghanistan con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "E' importante completare l'evacuazione dei cittadini dell'Unione europea, del personale locale e delle famiglie - scrive Michel su Twitter. I diritti degli afgani, in particolare delle donne e delle ragazze, resteranno la nostra preoccupazione principale: tutti gli strumenti dell'Ue per sostenerli devono essere usati".



Gentiloni: la Ue accolga rifugiati afghani e anche senza unanimità

"La Ue deve lavorare sull'accoglienza e sulle quote di immigrazione legale di rifugiati afghani e deve farlo anche togliendosi l'alibi della unanimità nelle decisioni". Lo ha detto il commissario Ue Paolo Gentiloni al Meeting di Cl. "Rispetto l'unanimità, ma so che non ci sarà mai e ci sarà sempre qualcuno contrario a politiche di accoglienza e a quote di immigrati legali. Niente alibi se si vuole dare una mano sui rifugiati e sull'accoglienza. Si può fare anche a maggioranza. Orban ed altri non saranno d'accordo ma fa parte delle nostre regole", conclude.



"In Afghanistan un altro epilogo era possibile. E' una debacle dell'Occidente. Non possiamo trasformarla in una abiura in quello che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni: sarebbe un errore ancora più grave", ha detto il commissario Ue.



Slovenia convoca vertice Ue per discutere di impatto immigrazione

La Slovenia, che detiene la presidenza di turno dell'Unione europea, ha convocato per giovedì un vertice speciale per discutere della situazione in Afghanistan. Nel vertice, riferisce un portavoce, si discuterà della "risposta della Ue agli attuali sviluppi in Afghanistan, anche riguardo all'aspetto degli affari interni, compresi il possibile impatto migratorio, la cooperazione per i migranti e l'assistenza ai principali Paesi confinanti e le questioni legate alla sicurezza". Il vertice si terrà a livello di ambasciatori. Il portavoce ha anche riferito che a breve potrebbe tenersi un vertice a livello di ministro degli Interni e della Giustizia per affrontare il tema dell'immigrazione.



La Spagna ha accettato di ospitare temporaneamente 4mila afgani che lavoravano per gli Stati Uniti in due basi militari nella parte meridionale del Paese. L'accordo tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez consente agli afghani di rimanere nel paese iberico fino a due settimane.