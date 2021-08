Lo ha riferito la Bbc Afghanistan, documento Onu: "I talebani intensificano la caccia ai collaboratori Nato-Usa" ​Il documento riservato, è stato prodotto dal Norwegian Center for Global Analyses, che fornisce all'Onu informazioni di intelligence

Un documento delle Nazioni unite avverte che i talebani stanno intensificando la caccia a tutte le persone che hanno lavorato e collaborato con la Nato e le forze statunitensi.Il documento riservato, prodotto dal Norwegian Center for Global Analyses che fornisce all'Onu informazioni di intelligence, afferma: "I talebani stanno arrestando e/o minacciando di uccidere o arrestare i familiari di individui mirati, a meno che non si arrendano ai talebani". Lo ha riferito la Bbc.Inoltre, il documento rileva che le persone particolarmente a rischio sono quelle con incarichi nell'esercito, nella polizia e nelle unità investigative. "I talebani hanno condotto una mappatura anticipata degli individui, prima di prendere il controllo di tutte le principali città", si legge.I militanti, inoltre, secondo le informazioni stanno effettuando controlli alla ricerca di individui, mentre consentono l'evacuazione di personale straniero dall'aeroporto di Kabul, ma la situazione rimane "caotica". Secondo il rapporto, i talebani stanno reclutando nuove reti di informatori per collaborare con il futuro regime.