2021/10/08 13:15

Bilancio ancora provvisorio Afghanistan: esplosione in moschea sciita a Kunduz, almeno 50 morti e 140 feriti La causa dell'esplosione non è ancora chiara, l'attacco non è stato al momento rivendicato

Afghanistan: 4 vittime in un attentato a Jalalabad Attacco ad una moschea a Kabul, almeno cinque i morti Condividi È di almeno 50 morti e 140 feriti, ancora provvisorio, dell'esplosione che ha investito una moschea sciita nella provincia di Kunduz, nel nord dell'Afghanistan. Lo riferiscono fonti ospedaliere.



La detonazione si è verificata nel corso delle preghiere del venerdì. l portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha riferito che la moschea sciita era l'obiettivo e che un "gran numero" di fedeli è rimasto ucciso o ferito.



Ha anche aggiunto che le forze speciali talebane sono arrivate sul posto e stanno indagando sui fatti.



L'esplosione è stata confermata dal portavoce del ministero dell'Interno, Qari Sayed Khosti, all'Afp, senza dare ulteriori dettagli. I primi video che sono circolati su Twitter mostrano dei corpi stesi sul pavimento della moschea e diverse macchie di sangue sparse a terra.



