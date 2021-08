Daily Telegraph Afghanistan, giovani afghani al Daily Telegraph: "Frustati dai talebani perché indossavamo i jeans"

Alcuni giovani afghani hanno denunciato di essere stati frustati dai talebani perché indossavano i jeans. In un post pubblicato su Facebook e riportato dal quotidiano britannico Daily Telegraph.Un ragazzo afghano ha raccontato che stava camminando con i suoi amici a Kabul quando sono stati fermati da alcuni talebani che li hanno accusati di "non rispettare l'Islam". Due sono riusciti a scappare ma gli altri sono stati picchiati, frustati sul collo e minacciati con una pistola.Il quotidiano afghano Etilaatroz ha denunciato nel weekend che anche uno dei suoi giornalisti è stato picchiato perché non indossava "abiti afghani". E ci sono state altre segnalazioni di giovani presi di mira per aver indossato magliette e jeans.