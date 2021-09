Sarebbe stato torturato a morte Afghanistan, giustiziato il fratello dell'ex vicepresidente Saleh nel Panshir La notizia è stata diffusa dai media indiani e confermata dall'agenzia russa Ria Novosti

di Tiziana Di Giovannandrea Il fratello maggiore dell'ex vicepresidente afghano Amrullah Saleh, Rohullah Azizi Saleh, "è stato catturato e giustiziato dai Talebani" dopo la conquista della Valle del Panshir mentre l'uomo lasciava la regione diretto a Kabul.Lo riferiscono i media indiani citando fonti della famiglia, secondo le quali il cadavere non è stato ancora riconsegnato: il corpo "deve marcire" avrebbero detto i Talebani. Rohullah Azizi Saleh sarebbe stato torturato a morte.La notizia della cattura e dell'uccisione è stata confermata all'agenzia russa Ria Novosti da fonti della resistenza nel Panshir.Amrullah Saleh era diventato uno dei leader delle forze di opposizione anti-talebane nella Valle del Panjshir. La notizia dell'uccisione è stata confermata dal nipote ed arriva pochi giorni dopo che le forze talebane hanno preso il controllo dell'ultima provincia che oppone resistenza."Hanno giustiziato mio zio" ha comunicato Ebadullah Saleh in un messaggio inviato all'agenzia Reuters. "Lo hanno ucciso ieri e non ci hanno permesso di seppellirlo. Continuavano a dire che il suo corpo doveva marcire".Il servizio informazioni dei Talebani di Alemarah afferma invece che Rohullah Azizi Saleh è stato ucciso durante i combattimenti nel Panshir.Il Fronte di resistenza nazionale dell'Afghanistan, che raggruppa le forze di opposizione fedeli al leader locale Ahmad Massoud, si è impegnato a continuare ad opporsi ai Talebani anche dopo la caduta della capitale provinciale del Panshir, Bazarak.