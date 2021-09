Afghanistan, bandiera talebani su palazzo presidenziale: avvio ufficiale del governo

I talebani hanno innalzato la loro bandiera sul palazzo presidenziale afgano ieri, nel 20 anniversario degli attacchi dell'11 settembre, è "l'avvio del nuovo governo".Rettangolare e bianca con un versetto coranico, la bandiera talebana è stata issata dal Mullah Mohammad Hassan Akhund, il primo ministro del governo provvisorio talebano, ha detto Ahmadullah Muttaqi, capo della commissione culturale talebana.Il governo dei Talebani ha varato l'annunciata amnistia generale per chi ha collaborato con l'ex governo e le forze straniere. Rientrano nella misura anche militari, agenti di polizia e di altri settori della sicurezza.Lo riferiscono i media di NewLezioni separate e hijab per le donne nelle università afghane: il ministro talebano dell'Istruzione, Abdul Baqi Haqqani, conferma oggi le misure preannunciate nei giorni scorsi in una conferenza stampa rilanciata dai media internazionali. "Non permetteremo che ragazzi e ragazze studino assieme", ha detto, "non consentiremo una educazione congiunta".