Asia News Afghanistan: la fuga dei lavoratori asiatici Erano arrivati per la ricostruzione del paese

Condividi

A cercare una via di fuga dall'Afghanistan dopo la presa del potere da parte dei talebani; c'è un gruppo di persone che in queste ore fanno i conti con il nuovo scenario del Paese: sono i lavoratori asiatici. Uno dei casi sollevati dal sito specializzato Asia News, è quello delle Filippine che hanno lavoratori migranti in quasi in ogni area del mondo. In Afghanistan erano arrivati a centinaia, soprattutto tra i contractors ingaggiati dall'esercito Usa.All'inizio dell'anno erano ancora quasi 2 mila, ma nel corso dei mesi i numeri sono scesi: quando domenica è esplosa la crisi a Kabul all'ambasciata filippina in Pakistan, che ha giurisdizione sull'Afghanistan, risultavano presenti nel Paese 171 cittadini impiegati in 33 diverse compagnie, che vanno dalla sicurezza alle telecomunicazioni.Alcuni di loro hanno già raggiunto i Paesi del Golfo con evacuazioni organizzate dalle loro società, un secondo gruppo è arrivato a Londra con il ponte aereo inglese mentre altri 5, che si erano rifugiati nell'ambasciata indonesiana, sono stati trasferiti a Jakarta. Secondo i dati più aggiornati, diffusi dal ministero degli Esteri di Manila, 42 persone di nazionalità filippina, risultano tuttora in Afghanistan in attesa di nuovi voli che dovrebbero essere disponibili nei prossimi giorni.Per questi cittadini filippini, evidentemente, ai timori comuni per la sorte degli stranieri ancora presenti nel Paese, si aggiunge il fatto di essere facilmente identificabili dai talebani come cattolici.Per il momento a Kabul non sembrano essere stati oggetto di violenze da parte dei talebani, al punto che alcuni hanno comunicato all'ambasciata di non voler essere evacuati. In una testimonianza raccolta dalla rete televisiva di Manila Gma un dipendente filippino in attesa di imbarcarsi ha dichiarato: "Chi desidera restare lo fa perché non ha un altro modo per sostenere le proprie famiglie a casa".Anche l'India - le cui imprese stavano realizzando importanti infrastrutture in Afghanistan - è al lavoro per i rimpatri. Un primo aereo dell'aviazione di New Delhi decollato da Kabul con 85 propri cittadini a bordo. In mattinata c'è stata tensione per una notizia che poi si è rivelata falsa, di un sequestro di un gruppo di altri 150 connazionali che stavano cercando di raggiungere l'aeroporto di Kabul. In realtà si è trattato solo di alcuni controlli: le autorità indiane hanno confermato che sono tutti liberi e dovrebbero essere evacuati presto.