E' allarme terrorismo, "aeroporto di Kabul possibile obiettivo Isis". Migliaia in fuga in Pakistan

La minaccia terroristica control'aeroporto di Kabul è "molto seria" e "imminente": lo ha detto oggi il viceministro britannico della Difesa, James Heappey, dopo che il governo aveva consigliato ai suoi cittadini, nella tarda serata di ieri, di non recarsi nello scalo della capitale. "Non andate all'aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul", aveva scritto nelle scorse il Ministero degli Affari esteri e del Commonwealth sul suo sito web. "C'è una minaccia alta e permanente di attacco terroristico, mentre migliaia di afghani sono ancora ammassati alle porte dello scalo nella speranza di fuggire dal Paese caduto nelle mani dei talebani".

"Le notizie nel corso della settimana sono diventate sempre più credibili. E si tratta di imminente e gravi minacce alla vita", ha detto stamane Heappey a Times Radio: "Questa è una minaccia molto seria, molto imminente".

Intanto, mentre mancano ormai pochi giorni alla fine delle operazioni di evacuazione (il 31 agosto), migliaia di afghani si stanno ammassando al valico di Spin Boldak, alla frontiera col Pakistan, dove non ci sono forze occidentali ad aiutare. Lo ha riferito il giornalista freelance Natiq Malikzada, rilanciato dal Guardian.

Postando un video della folla, il reporter avverte che "la situazione qui è molto peggiore che all'aeroporto di Kabul, ma siccome non ci sono forze straniere, non è coperta dai media". Per poter entrare nel Paese serve il visto.

This is not #Kabulairport, this is Spin Boldak border where thousands of people wants to flee Afghanistan to Pakistan. The situation here is far worse than the situation at #KabulAirport but because there are no foreign forces here, it has not been covered by the media. pic.twitter.com/LrUuXk1JSv